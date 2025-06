Mercato FC Nantes : Un taulier file vers le RC Lens !

Un indésirable du FC Nantes est dans le viseur du RC Lens pendant ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Un autre départ déjà programmé ?

La prochaine destination du gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont se dessine. Le portier français pourrait se relancer dans un autre club de Ligue 1. Il a vécu l’enfer au FCN cette saison sous la direction de l’ancien tacticien Antoine Kombouaré. Le Kanak l’a mis au placard quand il a constaté que ses performances sont moins solides et a commencé par titulariser le deuxième gardien de but du club, Patrik Carlegren.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Une pépite proche de signer !

À voir PSG : Luis Enrique tient un buteur inespéré pour Paris SG

Pour le mettre complètement en difficulté, la direction du FC Nantes a recruté Anthony Lopes lors du dernier mercato hivernal et il est devenu le gardien de but numéro 1 du club. Alban Lafont était obligé de rejoindre l’équipe réserve du FC Nantes pour avoir du temps de jeu. Maintenant que le mercato estival ouvre ses portes, l’ange déchu du FCN va plier ses bagages pour aller s’imposer ailleurs.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : ça chauffe au FCN, un roc serbe arrive !

Certains médias ont révélé qu’Alban Lafont pourrait prendre la direction de la Turquie pour rejoindre Galatasaray. Ce géant turc le suivait depuis plusieurs mois et se positionne encore cet été pour le recruter. Mais un autre club de Ligue 1 pourrait remporter la bataille. Selon les informations du journaliste pour Sky Sport, Luca Bendoni, cet indésirable du FC Nantes est sur la short-list du RC Lens. Les Sang et Or cherchent un nouveau gardien de but pour compenser le départ de Mathew Ryan et auraient coché le nom d’Alban Lafont. Les négociations vont bientôt débuter.