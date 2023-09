Malgré une bonne première période de sa part, un cadre du RC Strasbourg est sorti à la pause face au MHSC. Découvrez la raison de ce changement.

RC Strasbourg : Le RCSA est revenu de loin face au MHSC

La première période du RC Strasbourg face au MHSC a tourné au cauchemar. Peu dangereux offensivement, les Strasbourgeois ont encaissé deux buts en 5 minutes (35e et 40e) et se sont retrouvés menés 2-0 à la pause. Mais contre toute attente, les hommes de Patrick Vieira ont réussi à revenir dans la partie en seconde mi-temps. Bien aidé par un Benjamin Lecomte malchanceux sur la pelouse de la Meinau, le RCSA est parvenu à réduire la marque à la 63e minute, avant que Lebo Mothiba fasse exploser le public strasbourgeois 6 minutes plus tard (2-2).

En toute fin de rencontre, un dernier gros frisson est venu éteindre la Meinau quand Khalil Fayad pense avoir inscrit lebut de la victoire. Fort heureusement pour le RC Strasbourg, le VAR est venu jouer les rôles de super-héros pour permettre aux Alsaciens de prendre un point face aux Montpelliérains.

Frédéric Guilbert s'explique sur sa sortie

Auteur d'une première période assez satisfaisante par rapport au reste de son équipe, Frédéric Guilbert n'est jamais revenu sur la pelouse en deuxième période, remplacé par Marvin Senaya. Si les supporters ont d'abord pensé à un pépin physique, le principal intéressé a levé les doutes à l'issue de la rencontre.

Interrogé en zone mixte sur sa sortie prématurée et assez inattendue, Frédéric Guilbert a expliqué que son carton jaune reçu dans les toutes dernières secondes de la première mi-temps avait poussé Patrick Vieira à prendre des précautions. "J’allais très bien, c’est un choix du coach par rapport à mon carton apparemment." Titularisé à chaque match depuis le debut de la saison, le défenseur strasbourgeois est un élément essentiel de l'effectif du RCSA, ce qui justifie la décision de son entraîneur.