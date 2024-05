Grosse inquiétude au Montpellier HSC avant le choc face à Monaco !

Deux cadres du Montpellier HSC sont incertains pour l’affiche face à l’AS Monaco en championnat de France.

Montpellier HSC assure son maintien en Ligue 1

Le Montpellier HSC accueille l’AS Monaco ce dimanche 12 mai 2024 pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Les Montpelliérains n’ont plus rien à jouer cette saison. Ils ont réussi à se maintenir dans l’élite.

Les hommes de Michel Der Zakarian occupent provisoirement la 13e place au classement avec 36 points à deux journées de la fin de cette saison. L’objectif de cette campagne est atteint.

De son côté, l’AS Monaco a de grandes ambitions. Les Monégasques cherchent à terminer la saison sur le podium et valider le ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Le club doit rafler des points pendant ce sprint final pour ne pas être devancé par son concurrent direct le Stade Brestois. L’enjeu est donc de taille pour le club de la Principauté.

Modibo Sagnan et Kiki Kouyate sont également incertains pour #MHSCASM, selon @Midilibre.



Un sacré casse-tête entre tout pour Michel Der Zakarian.#teamMHSC #MHSC 🔷️🔶️https://t.co/kjGzbbCw53 — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) May 10, 2024

Pluie de forfaits au Montpellier HSC

Le technicien du Montpellier HSC, Michel Der Zakarian rencontre des difficultés en défense avant cette affiche. Deux défenseurs sont incertains. Sagnan et Kouyaté ne sont pas sûrs de tenir leur place.

Selon les informations de Midi Libre, Modibo Sagnan et Kiki Kouyaté sont incertains pour la réception de l’AS Monaco. Ils n’ont pas effectué la séance d’entraînement le jeudi 9 mai 2024.

Sagnan est victime d’une contracture à la cuisse. Il pourrait manquer cette rencontre. Kouyaté est touché au bassin et pourraient très probablement manquer le dernier match de la saison au Stade de la Mosson.

Michel Der Zakarian va se passer des services de certains cadres. Mincarelli et Savanier sont suspendus pour cette rencontre. Nordin ne pourra pas affronter Monaco à cause des pépins physiques et d’une suspension.