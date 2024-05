ASSE : Deux forfaits confirmés contre Quevilly, Dall’Oglio dos au mur !

Olivier Dall’Oglio a confirmé les absences de deux joueurs majeurs de son équipe, contre Quevilly-Rouen, vendredi (20h45). Ils ne sont pas remis de blessure.

Larsonneur et Monconduit sont forfait contre QRM

Il n’y a plus de doute sur le sort de Thomas Monconduit et de Gautier Larsonneur et en cette fin de saison. Olivier Dall’Oglio a fait savoir qu’ils seront absents, vendredi soir, lors du match entre l’ASSE et Quevilly-Rouen au stade Robert-Diochon. « Thomas n’est pas opérationnel, tout comme Gautier, qui a toujours cette douleur et reste en soins ». Le gardien de but N°1 de l’AS Saint-Etienne sera évidemment remplacé par sa doublure, lors de la 38e et dernière journée du championnat régulier. « Etienne Green sera dans les buts demain », a annoncé le coach gardois.

Pour rappel, le milieu défensif de l’ASSE a été touché à la cuisse contre Rodez et était sorti du terrain à l’heure de jeu. Quant au portier des Verts, il souffre d’une lésion au quadriceps, depuis le match contre Guingamp. Il avait cependant joué face à RAF, mais avec beaucoup de prudence. Victime d’une blessure musculaire (rechute), Ibrahima Wadji est indisponible et ne rejouera que la saison prochaine.

L’ASSE doit impérativement gagner pour éviter un énorme regret

Malgré les absences du taulier Thomas Monconduit et du dernier rempart Gautier Larsonneur, Olivier Dall’Oglio doit aligner la meilleure équipe possible pour remporter l’ultime match du championnat. Une rencontre décisive pour la montée directe en Ligue 1. En effet, l’ASSE (3e avec 65 points) doit impérativement prendre trois points face à QRM et espérer qu’Angers (2e avec 67 points) soit accroché par l’USL Dunkerque.

Même s’ils n’ont plus leur destin entre les mains, les Stéphanois veulent croire à la montée directe, jusqu’au bout. Il faut noter que l’ASSE pourrait avoir un énorme regret, si Angers ne gagne pas son dernier match, et qu’elle, également, n’arrive pas à s’imposer contre Quevilly-Rouen, qui est d’ores et déjà relégué en National.