Saint-Etienne sous pression, Olivier Dall’Oglio reçoit un gros avertissement

Olivier Dall’Oglio est sur le point de voir son rêve de faire revenir l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 voler en éclats. Les Verts jouent leur dernière carte vendredi face à Quevilly, avec un gros avertissement.

Quevilly, la dernière bataille d’une longue saison pour Saint-Etienne

L’AS Saint-Étienne se prépare pour un match crucial contre Quevilly-Rouen Métropole, qui pourrait déterminer leur montée directe en Ligue 1. Actuellement troisième au classement de Ligue 2 avec 65 points, juste derrière l’AJ Auxerre et le SCO Angers, Saint-Étienne a l’opportunité de sceller son destin lors de la 38e et dernière journée du championnat.

Le match se tiendra ce 17 mai 2024 au Stade Robert Diochon, et l’enjeu est de taille pour les Verts. Une victoire leur garantirait une place parmi l’élite du football français, sans avoir à passer par les barrages.

Cependant, Quevilly Rouen, bien que 19e au classement, ne sera pas un adversaire facile à battre, surtout lorsqu’il s’agit de jouer les trouble-fêtes. Saint-Étienne devra donc mobiliser toute sa force et son esprit d’équipe pour surmonter cet ultime obstacle.

Jean-Louis Garcia prévient Dall’Oglio

Le sort de Quevilly est déjà scellé avec une relégation actée. Cependant, les hommes de Jean-Louis Garcia ont bien l’intention de mettre le bâton dans les roues de l’ASSE. En conférence de presse, Jean-Louis Garcia a clairement indiqué qu’il ne fera aucun cadeau aux Verts lors de leur confrontation. Malgré le fait que QRM soit déjà relégué en National, Garcia a exprimé son désir de terminer la saison sur une note positive et de jouer son rôle d’arbitre dans la course à la promotion.

« Eux, ils ont à faire leur boulot, qui consiste à battre le 19e du championnat pour se donner l’espoir de terminer deuxièmes. Ils savent très bien qu’ils doivent faire le job, il n’y a rien d’étonnant là-dedans, je pense que mon copain Olivier Dall’Oglio ne pense pas autrement. », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Paris-Normandie.

Une fin de saison en tribune pour Garcia

S’ils comptent jouer un sal tour aux Verts, les Rouennais devront se passer de leur entraîneur, qui finira la saison dans les tribunes. Jean-Louis Garcia ne sera pas sur le banc pour ce match car il a été suspendu après avoir reçu trois avertissements dans une séquence de dix matchs.

Le match se tiendra au stade Robert-Diochon et est crucial pour l’ASSE, qui est actuellement troisième et pourrait avoir besoin de gagner pour éviter les barrages d’accession et espérer une promotion directe en Ligue 1, en fonction des autres résultats.