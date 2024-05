Mercato : Pour Randal Kolo Muani, le PSG a pris sa décision

L’avenir de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain a été remis en cause ces dernières semaines. L’attaquant français a même été lié à un possible départ à Dortmund cet été.

PSG : Randal Kolo Muani, une première saison sous fond de critiques

Après une première saison mitigée sous les couleurs parisiennes, Randal Kolo Muani se trouve à un carrefour décisif de sa carrière. Recruté pour 90 millions d’euros en provenance de Francfort à l’été 2023, l’attaquant n’a pas répondu aux attentes placées en lui. En 25 matchs de Ligue 1, Kolo Muani n’a trouvé le chemin des filets que 6 fois, et en Ligue des Champions, son bilan est encore plus préoccupant avec un seul but marqué en dix rencontres.

Ces performances en deçà des espérances ont alimenté les rumeurs d’un possible départ. Le nom de l’international français a même été lié à des rumeurs l’envoyant à Dortmund pour un retour en Bundesliga. Des informations démenties par la presse allemande. Pendant ce temps, les planètes semblent s’aligner pour un maintien de Kolo Muani dans le groupe parisien la saison prochaine.

Randal Kolo Muani ne bougera pas du PSG

Malgré les critiques et les performances en demi-teinte, Abdellah Boulma a révélé que le PSG a décidé de ne pas se séparer de Randal Kolo Muani à l’issue de la saison. « Kolo Muani ne devrait pas partir en prêt. Ça, c’est une certitude. Il a été acheté 90 millions, il a un salaire conséquent, donc ce sera difficile de le bouger », a-t-il confié dans une interview à Culture PSG. La prochaine saison sera cruciale pour lui et pour le projet sportif du club parisien.