Mercato OGC Nice : Jean-Pierre Rivère officialise un départ retentissant

Jean-Pierre Rivère a officialisé dimanche ce qui était annoncé depuis quelques jours comme une rumeur. L’OGC Nice enregistre un départ important dans sa structure.

OGC Nice : Jean-Pierre Rivère confirme le départ de Florent Ghisolfi

De nombreuses rumeurs couraient selon lesquelles Florent Ghisolfi quitterait l’OGC Nice, 18 mois seulement après avoir rejoint le club azuréen, pour rejoindre l’AS Roma. La Roma a été liée à de nombreux directeurs sportifs différents, dont l’ancien SD de l’AS Monaco Paul Mitchell, au chômage depuis qu’il a officiellement quitté le club de la Principauté en octobre dernier.

Cependant, Ghisolfi, reconnu pour son rôle dans le retour de Nice au football européen, est rapidement devenu le favori. Le Gym étant entièrement concentré sur la saison de Ligue 1, ni Ghisolfi ni le club dirigé par Jean-Pierre Rivère n’ont souhaité commenter les informations sur son départ.

La saison étant désormais terminée, le président des Aiglons a confirmé ces informations dans une interview d’après-match en zone mixte, diffusée par France Bleu Azur. « Florent Ghisolfi part à l’AS Monaco. Nous sommes heureux pour lui. Nous avons partagé de très bons moments avec lui. Je l’aime beaucoup sur le plan humain et nous lui souhaitons le meilleur », a-t-il déclaré.

Nice s’active déjà pour remplacer Ghisolfi

L’homme de 39 ans n’ira donc pas en Italie ni à la Roma mais restera en France. Recruté par Jean-Pierre Rivère et Ineos pour bâtir un projet à long terme, Florent Ghisolfi a contribué à la mise en place d’une stratégie sportive visant à renforcer l’équipe et à promouvoir les jeunes talents. Alors qu’il quitte les Aiglons, Jean-Pierre Rivère travaille déjà à le remplacer. Avec l’annonce de ce départ, l’OGC Nice se trouve à un tournant crucial.

Le club, qui a terminé cinquième en Ligue 1 et s’est qualifié pour la Ligue Europa, doit maintenant trouver un nouveau directeur sportif capable de poursuivre le travail de Ghisolfi et de mener l’équipe vers de nouveaux succès. En ce sens, Loïc Désiré du RC Strasbourg Alsace et Florian Maurice du Stade Rennais sont des cibles signalées.