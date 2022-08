OGC Nice Mercato : Jean-Pierre Rivère lâche des indices sur le mercato

Publié par Anthony le 05 août 2022 à 22:42

OGC Nice Mercato : À l'occasion de la présentation des nouvelles recrues du Gym, Jean-Pierre Rivère et Lucien Favre ont fait le point sur le mercato.

OGC Nice Mercato : D'autres recrues sont attendues au Gym

Du mouvement est attendu au Gym. Après avoir recruté cinq joueurs, (Kasper Schmeichel, Mattia Viti, Beka-Beka, Aaron Ramsey et Rares Ilie), le président du club Jean-Pierre Rivère et le coach Lucien Favre attendent d'autres recrues pour mettre un terme au mercato. L'OGC Nice est encore à la recherche d'un latéral gauche et devrait accueillir Fabiano Parisi dans les jours à venir. Mais c'est au poste d'attaquant que le président a insisté lors de la conférence de presse.

Les Aiglons ont tourné leur regard du côté du Borussia Mönchengladbach et du duo Marcus Thuram et Alassane Pléa. Bien que ce dernier vient de prolonger son contrat avec le club allemand, Rivère a avoué que " Pléa ne faisait pas partie de la liste, en revanche Thuram oui ". Actuellement sous contrat jusqu'en 2023, on ne sait pas encore si Khéphren Thuram jouera avec son frère la saison prochaine. Le président déclare ainsi sa priorité et lâche des indices sur la suite du mercato. " On arrive au milieu, on cherche encore du monde. Et devant aussi, du monde devrait débarquer. "

OGC Nice Mercato : Rivère enterre le dossier Cavani

Voulant frapper un grand coup au début du mercato, le Gym voulait tenter de rapatrier Edinson Cavani dans le sud de la France. Libre de tout contrat, l'Uruguayen peut s'engager où il le souhaite, mais ce dernier ne viendra pas jouer à Allianz Riviera. " On clôture le dossier Cavani parce qu'il veut jouer en Espagne, a déclaré Jean-Pierre Rivère. Il y a des joueurs intéressants, jeunes et expérimentés. On verra pour la suite mais ce dossier est clôturé. " El Matador devrait s'aventurer en Liga à Villareal qui ferait du forcing pour s'octroyer les services du meilleur buteur du PSG.