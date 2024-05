Le futur entraineur de l’OL est connu, John Textor lance le mercato

John Textor a dévoilé le nom du futur entraineur de l’OL. Sa signature sera aofficielle dans une semaine au plus tard.

Mercato : Pierre Sage reste l’entraineur de l’OL

Il n’y a plus de suspense sur l’entraineur de l’OL, pour la saison prochaine. John Textor a tranché la question de l’avenir de Pierre Sage. Il a décidé de le reconduire à son poste. Dans des propos confiés à L’Équipe, le président de l’Olympique Lyonnais a assuré qu’il n’a pas eu l’idée de se séparer du technicien français au profit d’un autre. « Lui-même le sait depuis des semaines, il l’a déjà évoqué respectueusement en parlant de son diplôme […] », a-t-il laissé entendre, avant de faire la grande annonce : « Bien sûr qu’il reste. Ça fait longtemps qu’il reste, c’est logique, personne n’a pensé à un autre coach ».

Si l’on en croit le quotidien sportif, la signature de la prolongation du contrat de Pierre Sage à l’OL sera actée dans huit jours. Soit après la finale de la finale de la coupe de France.

Pierre Sage a bien mérité la prolongation de son contrat à l’OL

Ce n’est pas une surprise si Pierre Sage reste l’entraineur de l’OL la saison prochaine. Il a mérité d’être prolongé. Nommé précisément le 30 novembre 2023, à la succession de Fabio Grosso, il a réussi sa mission. Il est même allé au-delà de l’objectif que John Textor lui avait fixé, lors de sa nomination, à savoir le maintien en Ligue 1. En plus du maintien, Lyon a décroché une qualification pour la phase de poule de la Ligue Europa, en finissant à la 6e place de Ligue 1.

Il faut rappeler que l’OL a fait une remontée inédite en Ligue 1. Pierre Sage a pris l’équipe des Gones en main, à la 18e et dernière place. Elle ne comptait que 7 points et était directement relégable en Ligue 2, après 13 journées de championnat. Grâce au discours et la méthode de travail de l’ex-directeur de l’Académie lyonnaise, ainsi qu’aux joueurs arrivés en renfort en janvier 2024, Lyon a fait une remontée extraordinaire. Le technicien de 45 ans a pris 46 points, soit 15 victoires, 1 nul et 6 défaites, en 22 matchs dirigés en championnat.

En coupe de France, il a remporté 5 matchs pour se hisser en finale. Finale prévue contre le PSG, le samedi 25 mai à Lille. Pierre Sage a donc l’opportunité d’offrir la coupe nationale à l’OL, 12 ans après son dernier sacre.