Mercato : Pierre Sage dévoile un indice important sur son avenir à l’OL

Une première réponse à la question sur le futur de Pierre Sage à l’OL est tombée. Le concerné a lâché un indice révélateur.

Pierre Sage et l’OL se concentrent sur leurs derniers matchs

Pierre Sage est toujours dans le flou à l’OL. À deux matchs de la fin de la saison de Lyon, il ne sait pas encore s’il va rester l’entraineur de l’équipe lyonnaise la saison prochaine ou s’il va faire la place à un nouveau coach. Interrogé sur son avenir avant la dernière journée de Ligue 1, le technicien de 45 ans a laissé entendre qu’il n’y a pas de discussions sur la question de son futur à l’Olympique Lyonnais, pour l’instant.

Et ce ne sera pas le cas avant la fin de la saison. « On a tous choisi de se concentrer sur les deux matchs qu’il reste », a-t-il justifié, en conférence de presse, avant la réception du RC Strasbourg, dimanche (21h).

Mercato : L’avenir de Pierre Sage tranché après la coupe France

Évidement, il y a un délai fixé pour trancher la question de la prolongation ou non de Pierre Sage. Ce sera après la finale de la coupe de France, contre le PSG, le samedi 25 mai. « On se parle tous les jours […] », a-t-il souligné, en parlant des contacts entre lui et John Textor. « La semaine prochaine, s’il est là, on parlera de la finale. Et la semaine d’après, s’il est encore là, il sera peut-être question de mon avenir », a indiqué le successeur de Fabio Grosso.

Vu le délai fixé par les dirigeants de l’OL, il n’y pas de doutes que le maintien de Pierre Sage en poste dépend fortement de la fin de saison de son équipe. Si Lyon finit à la 7e place de Ligue 1 ou remporte la coupe de France, il a des chances de prolonger son aventure sur le banc de touche des Gones, comme il le souhaite ardemment. Pour rappel, la 7e place du championnat est potentiellement qualificative pour la Ligue Europa Conférence, et la coupe de France donne droit à une place en Ligue Europa.