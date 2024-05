Mercato : L’avenir d’un espoir de l’ASSE s’annonce en pointillé

Quelle que soit l’issue de la saison de l’ASSE, elle va passer par le mercato. L’avenir d’un espoir du club ligérien est encore flou.

Ligue 1 ou Ligue 2 ? L’ASSE sera située le 2 juin

La saison régulière en Ligue 2 est bouclée depuis vendredi. Mais pas pour l’ASSE, Rodez AF et le Paris FC. Ces trois clubs vont disputer les play-offs, puis éventuellement les barrages pour la montée en Ligue 1. L’AS Saint-Etienne affrontera le vainqueur du play-off 1, entre Ruthénois et Parisiens, le vendredi 24 mai. Si elle passe ce tour, elle croisera le FC Metz en aller et retour, respectivement le jeudi 30 mai et le dimanche 2 juin. A l’issue de cette phase supplémentaire de la saison, la vente de l’ASSE au groupe Kilmer Sports Venture devrait être conclue officiellement.

Mercato : Dall’Oglio et 7 joueurs en fin de contrat à l’ASSE

Ensuite, ce sera le mercato d’été, dont l’ouverture officielle est prévue le 10 juin. Plusieurs prioritaires attendent les futurs dirigeants de l’ASSE, à commencer par celui de l’entraineur Olivier Dall’Oglio. Il est en fin de contrat le 30 juin 2024, comme plusieurs joueurs de son effectif. Ce sont quatre purs produits de l’Académie stéphanoise : Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Maxence Rivera et Dylan Chambost, mais aussi trois joueurs prêtés à l’ASSE : Stéphane Diarra, Irvin Cardona et Nathanael Mbuku.

Louis Mouton dans l’incertitude à Saint-Etienne

Formé à Saint-Etienne également, Louis Mouton (22 ans) ne fait pas partie des dossiers prioritaires. Toutefois, la question de son avenir sera posée cet été. Prêté à Pau FC, en Ligue 2, toute la saison dernière, il va retrouver l’équipe stéphanoise, lors de la préparation estivale. D’après les informations sur l’avenir du milieu défensif à l’ASSE, il est fort probable qu’il intègre le groupe si l’équipe reste en Ligue 2. En revanche, il devrait faire ses valises pour repartir en prêt ou quitter définitivement son club formateur, si les Verts retrouvent la Ligue 1 au terme des barrages.

C’est la tendance annoncée par Peuple-Vert. « Louis Mouton pourrait effectivement être utile, au moins dans un rôle de remplaçant, en cas de saison supplémentaire en deuxième division. Si montée en Ligue 1, on imagine en revanche difficilement le club afficher une volonté de le conserver », a appris le média spécialisé, ce lundi. Pour rappel, le natif de Saint-Priest-en-Jarez est sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2025. Depuis la signature de son premier contrat professionnel, en juin 2022, Louis Mouton a disputé 15 matchs en Ligue 2 et 1 en coupe de France, sous le maillot vert.