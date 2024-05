L’avenir de Paulo Fonseca à Lille LOSC est incertain. L’entraîneur portugais pourrait rejoindre un autre club lors du mercato estival, notamment l’OM.

Lille termine 4e, Paulo Fonseca sur le départ ?

Lille OSC a raté la qualification directe pour la Ligue des Champions. Il a été tenu en échec (2-2) par l’OGC Nice du technicien italien Francesco Farioli lors de la 34e journée du championnat de France. Les Dogues devront désormais prendre par les barrages pour participer à cette compétition continentale la saison prochaine. Ils occupent la quatrième position en Ligue 1 à la fin de cette saison.

À la fin de ce choc, le président du Lille OSC, Olivier Létang a évoqué l’avenir de l’entraîneur du club, Paulo Fonseca. Ce dernier est en fin de contrat, mais refuse de parapher un nouveau bail avec le club lillois. Depuis quelques mois, il est annoncé sur le départ. Le Portugais est très convoité sur le marché des transferts. Il est la cible prioritaire de l’Olympique de Marseille pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset.

L’AC Milan flaire aussi la piste et serait en pôle position pour recruter le technicien portugais. Paulo Fonseca n’a pas encore pris une décision définitive. Il a indiqué qu’il va annoncer sa décision à la fin de cette campagne.

Olivier Létang fait le point pour Paulo Fonseca

Les dirigeants lillois veulent entamer des négociations avec Paulo Fonseca pour connaître sa position. Si Lille s’est qualifié directement pour la Ligue des Champions, l’ancien coach de l’AS Roma pourrait décider de continuer le travail qu’il a bien commencé. Mais les barrages vont compliquer la situation. Olivier Létang pourrait réussir à le convaincre.

« Je ne veux pas parler des cas individuels ce soir parce qu’on est tous à chaud. Comme Paulo l’a dit, on va s’asseoir et on va se parler en début de semaine. Tout reste possible. C’est sûr que la qualification directe aurait été quelque chose de plus positif », a expliqué le patron du Lille OSC. Olivier Létang n’est pas sûr de la prolongation du contrat de Paulo Fonseca.