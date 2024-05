Révolution au PSG : Luis Campos passe la vitesse pour Désiré Doué

Bien avancé sur le dossier Lenny Yoro, le PSG serait également à la tâche pour recruter Désiré Doué. Luis Campos aurait même passé la vitesse avec l’entourage de la pépite du Stade Rennais.

Luis Campos veut envoyer Désiré Doué au PSG

Un an après avoir réussi un très beau coup avec Bradley Barcola en provenance de l’Olympique Lyonnais contre un chèque de 45 millions d’euros, Luis Campos aimerait récidiver en mettant le grappin sur un autre international espoir français en la personne de Désiré Doué.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le milieu offensif de 18 ans a d’ores et déjà prévenu sa direction qu’il entend bien quitter le Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Promu à un bel avenir, le joyau rennais intéresse de nombreux clubs européens, dont le SSC Naples.

Mais le Paris SG est bien déterminé à faire le nécessaire pour garder le natif d’Angers en Ligue 1 la saison prochaine. Aux yeux du conseiller football parisien, Désiré Doué a le profil idéal pour remplacer Kylian Mbappé au sein de l’équipe de Luis Enrique dans un futur proche.

D’ailleurs, le prix réclamé par le SRFC pour son diamant brut n’effraie guère le club de Nasser Al-Khelaïfi, ce qui pourrait refroidir rapidement la concurrence. Le dossier pourrait connaître un sérieux coup d’accélérateur dans les jours à venir.

Rendez-vous programmé entre le PSG et l’agent de Désiré Doué

Désiré #Doué et Leny #Yoro deviennent clairement des priorités pour ce mercato en termes de recrutement de joueurs français . Pour le Premier, les discussions ne font que commencer, on en est encore loin, mais le PSG est conscient que le joueur ne… pic.twitter.com/IGIOT25mzl — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 20, 2024

À la lutte avec le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester United, le Bayer Leverkusen ou encore le SSC Naples, le Paris Saint-Germain serait prêt à s’aligner sur les exigences du Stade Rennais pour s’offrir les services de Désiré Doué dès cet été.

D’après les renseignements relayés sur les réseaux sociaux par PSG Inside Actus, « Désiré Doué et Lenny Yoro deviennent clairement des priorités pour ce mercato en termes de recrutement de joueurs français. Pour le Premier, les discussions ne font que commencer, on en est encore loin, mais le PSG est conscient que le joueur ne veut pas rester à Rennes la saison prochaine. Un rendez-vous a lieu prochainement avec Moussa Sissoko et Paris, avec l’autorisation de la direction de Rennes. »

Olivier Cloarec et Florian Maurice ont donc autorisé le frère de Guela Doué à négocier avec le Paris Saint-Germain en vue d’un transfert durant l’intersaison. Pour laisser filer son numéro 33, le SRFC réclame un montant compris entre 60 et 70 millions d’euros. Affaire à suivre donc…