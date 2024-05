Alerte au SRFC : Désiré Doué a tranché, signature imminente au PSG

Révélation de la saison au Stade Rennais, Désiré Doué pourrait rejoindre un top club européen lors du prochain mercato estival. Intéressé, le PSG pourrait être la prochaine destination du milieu offensif de 18 ans.

Désiré Doué prêt à franchir un cap dans sa carrière

Satisfaits du rendement de Bradley Barcola, les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent repartir sur le marché des jeunes prodiges français. Et selon les dernières rumeurs de plus en plus persistantes, Désiré Doué pourrait rejoindre le contingent des Rouge et Bleu dans les semaines à venir. D’après Ouest France, le milieu offensif de 18 ans devrait quitter les rangs du Stade Rennais cet été, tout comme Arnau Kalimuendo.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international espoir français souhaite passer un cap dans sa carrière et aurait réclamé son départ à sa direction. Assaillis par les appels de plusieurs grands clubs européens plus nantis, les dirigeants du SRFC se seraient résolus à laisser filer leur numéro 33, qui ferait du Paris Saint-Germain sa priorité en cas de transfert.

Le PSG en pole position pour signer Désiré Doué ?

Opposé à la concurrence du SSC Naples, Newcastle United et du Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain serait en pole position pour arracher la signature de Désiré Doué. Malgré la volonté de Julien Stéphan de le garder, le natif d’Angers veut absolument rejoindre les rangs d’un club qui dispute la Ligue des Champions et le PSG aurait plus de chances de le signer, selon Ouest France.

Pour laisser partir Désiré Doué, le club breton réclamerait au moins 40 millions d’euros. Une somme largement dans les cordes des finances de la formation de Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, Luis Campos serait déjà entré en contact avec l’entourage de Doué pour évoquer un transfert à Paris. Affaire à suivre donc…