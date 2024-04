Coup de théâtre au PSG : Bradley Barcola choque Lyon !

Auteur d’un gros match face à l’OL, Bradley Barcola sous les couleurs du PSG, Bradley Barcola a publié un post provocateur à l’intention de l’OL sur les réseaux sociaux.

PSG : Bradley Barcola se venge des supporters de l’OL

Déjà décisif à Barcelone mardi passé, lors de la victoire du Paris Saint-Germain en quart de finale retour de Ligue des Champions, Bradley Barcola a un peu plus justifié la confiance que lui accorde son entraîneur Luis Enrique. Sifflé au mois de septembre dernier au Groupama Stadium, l’international espoir français a de nouveau subi un traitement particulier de la part du parcage visiteur au Parc des Princes ce dimanche lors du match entre le Paris SG et l’Olympique Lyonnais.

Et le coéquipier de Kylian Mbappé a répondu sur le terrain. Impliqué dans la construction des premier et troisième buts parisiens (3e, 33e), l’ailier de 21 ans a également dévié le ballon de la tête pour Lucas Beraldo sur un corner de Marco Asensio dans l’intervalle (6e). Sa prestation aurait même pu être couronnée par un but si sa frappe n’avait pas touché le poteau droit d’Anthony Lopes (34e).

Bradley Barcola qui chambre les supporters Lyonnais 😂😂😍😍 #PSGOL pic.twitter.com/2a1aU2guE0 — ParisTeam (@Paristeamfr) April 21, 2024

En réponse aux injures du public lyonnais, le numéro 29 parisien a réservé sa meilleure célébration sur le deuxième but de son équipe en direction du parcage visiteur. Et après le match, Barcola a publié une publication cinglante sur les réseaux sociaux. « La justice de Dieu », a notamment écrit le natif de Lyon, accompagné d’une photo de sa célébration avec ses partenaires. Une attitude qui a choqué ses anciens dirigeants.

La direction de Lyon ne comprend pas l’attitude de Barcola

Hué et insulté par les fans de l’OL depuis l’échauffement des joueurs du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola n’a pas caché sa joie de se venger de son ancien club en célébrant après la victoire des Rouge et Bleu. Mais selon le journal Le Progrès, nonobstant ce qu’a vécu le jeune homme au Groupama Stadium et au Parc des Princes, la direction de l’Olympique Lyonnais s’explique très mal l’attitude de leur ancien milieu offensif et sa joie débordante après les deux buts de l’équipe de Luis Enrique.

« Dimanche, après le premier but (le csc de Matic), qui l’a vu jouer un rôle décisif, il s’est retourné vers le parcage lyonnais pour célébrer de façon provocatrice avant de filer vers ses partenaires. Autant dire que c’est mal passé et cela a aussi surpris les dirigeants de l’OL », explique le quotidien régional, qui rappelle toutefois que Barcola est régulièrement pris à partie sur les réseaux sociaux par les supporters lyonnais qui reprochent au joueur son départ l’été passé contre un chèque de 45 millions d’euros.