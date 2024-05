Mercato OM : démission de Pablo Longoria, McCourt peut-il accepter ?

Le président de l’OM, Pablo Longoria, va-t-il quitter le bateau phocéen lors de ce mercato estival ? Après la saison catastrophique de l’équipe olympienne, la logique voudrait qu’il assume la responsabilité de l’échec en proposant de quitter l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Démission de Pablo Longoria ?

On attendait l’Olympique de Marseille à une des 3 premières places au classement de Ligue 1 au soir de la 34e et dernière journée de Ligue 1 que non. Le club phocéen a échoué à la 8e place du championnat, ce qui est très largement loin des ambitions du club et les attentes de ses supporters.

Un tel désastre a un nom qui ne serait autre que Pablo Longoria, l’homme qui a pensé et déployée l’équipe de l’OM qui a échoué. Cet échec du club phocéen est donc aussi celui d’un homme, le dirigeant espagnol du club du Vieux Port. Christophe Dugarry le pense et va même plus loin en demandant la démission du président marseillais.

Dans l’émission « Rothen s’enflamme » de RMC Sport, ce lundi soir, l’ancien champion du monde a déclaré : « Qu’il (Pablo Longoria, Ndlr) vienne avec toutes ses responsabilités, qu’il rende sa chemise et pose sa démission. Peut-être que l’actionnaire ne l’acceptera pas, mais à travers sa démission posée, il montrera qu’il a la totale responsabilité de ce qui s’est passé. C’est lui le seul et unique responsable. »

Le consultant sportif estime que même si Frank McCourt n’acceptera surement pas une éventuelle démission de son président Pablo Longoria, ce dernier doit au moins avoir le courage de la lui soumettre afin qu’il prennent une décision.