La théorie de la vente OM connait un nouveau développement avec l’arrivée prochaine de Frank McCourt dans la cité phocéenne. Le milliardaire américain devrait confirmer un grand bouleversement au sein du club.

Vente OM : L’arrivée de Frank McCourt suscite de grandes attentes

L’Olympique de Marseille vit des moments de turbulences en cette fin de saison, entre espoirs de qualification européenne et spéculations sur l’avenir proche du club. Après une brutale élimination en demi-finale de la Ligue Europa face à l’Atalanta Bergame, l’OM a rebondi avec une victoire ce week-end contre Lorient (3-1), relançant ainsi ses ambitions européennes.

Pour espérer décrocher un billet pour la prochaine Ligue Europa, l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset doit impérativement enchaîner les victoires lors de ses deux prochains matchs, notamment contre Reims puis au Havre. Une sixième place au classement de Ligue 1 serait synonyme de qualification européenne, un objectif cher à Pablo Longoria, le président de l’OM.

C’est dans ce contexte que l’attention se porte sur la visite attendue de Frank McCourt à Marseille. Cette venue suscite de grandes attentes, car le milliardaire américain s’est fait très discret ces derniers temps, ce qui agace bon nombre de supporters réclamant son départ. Certains estiment même que sa présence est le prélude à la finalisation de la vente OM à un consortium saoudien.

Un grand changement prévu à l’OM d’ci le 30 juin

Pourtant, malgré les spéculations persistantes, des sources proches de Frank McCourt ont démenti toute intention de céder l’OM dans un futur proche. L’Equipe a récemment relayé cette information, mais Thibaud Vézirian, qui a mené une enquête sur cette affaire, reste convaincu que l’officialisation de la vente OM est imminente.

Le journaliste évoque une possible décision avant la fin du mois de juin, mais reste vigilant quant au timing de cette annonce. « Je continue à dire que je crois beaucoup, par rapport au nombre extravagant de sources de tous niveaux qui se confient à moi, à un grand changement d’ici au 30 juin, comme je l’ai dit (…) mais il n’y a plus lieu d’en parler jusqu’à l’officialisation puisque tout est OK », -t-il expliqué sur sa chaîne Twitch.

L’histoire récente a montré que les déclarations et les rumeurs peuvent évoluer rapidement dans le monde du football, notamment à l’Olympique de Marseille où les rebondissements sont monnaie courante.

Alors que le mois de juin approche et que Frank McCourt se prépare à discuter de la saison à venir, il semble peu probable que la vente du club soit à l’ordre du jour lors de cette visite à Marseille. Ainsi, il est sage de rester prudent sur ce dossier sensible de la vente OM, et de ne pas tirer de conclusions hâtives. La situation reste à suivre avec attention, car tout peut arriver.