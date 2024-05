Flash : Le PSG frappe fort ! Accord avec le LOSC pour Lenny Yoro

En pleine reconstruction pour assurer l’avenir du club post-Kylian Mbappé, le PSG accélère sur la piste menant à Lenny Yoro. Un accord serait même déjà dans les tuyaux avec le LOSC.

Le transfert de Lenny Yoro au PSG bouclé pour plus de 50M€ ?

Après le retrait du Real Madrid, le Paris Saint-Germain accélère les choses pour boucler rapidement le transfert de Leny Yoro. Lundi, le média BVR Sport a annoncé que le défenseur central de Lille LOSC arborera les couleurs rouge et bleu dès la saison prochaine. Après plusieurs mois de réflexion, l’international espoir français a décidé de s’engager avec le PSG et en a fait sa priorité, malgré l’intérêt du Real Madrid.

Et selon les informations relayées ces dernières heures par Sports Zone, les dirigeants parisiens et leurs homologues lillois se seraient déjà entendus sur un deal à hauteur d’un peu plus de 50 millions d’euros. Toujours selon la même source, Olivier Létang, le président du LOSC qui réclamait un montant avoisinant les 100 millions d’euros pour la dernière année de contrat de Yoro, a été écarté des discussions.

Le club nordiste ayant besoin de renflouer ses caisses rapidement. Luis Campos, qui pilote ce dossier pour le Paris SG, pourrait même prochainement parvenir à un accord total puisque les choses avancent plutôt bien avec l’entourage du joueur.

Vers un accord total pour Lenny Yoro ?

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Accord de principe entre le PSG et le LOSC pour Leny Yoro pour un peu plus de 50M€ ! 🤝🇫🇷



Olivier Létang a été écarté des débats, le LOSC a besoin de fonds.



Le joueur donne toujours sa préférence à Madrid, qui a été très convaincant depuis janvier. 💫 https://t.co/oElVuYM1Y1 pic.twitter.com/QRpV3WPZYe — SPORTS ZONE (@SportsZone__) May 20, 2024

En effet, le compte Twitter PSG Inside Actus indique que des discussions sont en cours entre le Paris Saint-Germain et l’entourage de Lenny Yoro depuis le mois de février passé. Les deux parties seraient même proches de trouver un accord contractuel. Désireux de passer un cap dans sa carrière, le défenseur de 18 ans pourrait être la première recrue estivale du club de la capitale française.

Mais tant que rien n’est signé, il faut rester prudent dans ce dossier puisque les dernières indiscrétions de Caught Offside indiquent que le natif de Saint-Maurice est une cible privilégiée de Manchester United.