Le LOSC annonce le départ de Lenny Yoro, accord proche avec le PSG ?

Annoncé dans les plans du PSG pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, le défenseur central Lenny Yoro ne sera pas un joueur du LOSC la saison prochaine.

Olivier Létang confirme le départ de Lenny Yoro

Formé à Lille LOSC depuis juillet 2021, Lenny Yoro est prêt à passer un cap dans sa carrière à 18 ans révolus. À un an de la fin de son contrat, le défenseur central a informé sa direction qu’il ne prolongera pas son engagement avec les Dogues. Pour éviter une catastrophe financière dans douze mois, le club nordiste a donc pris la résolution de le placer sur le marché des transferts dès cet été. Olivier Létang, le président du LOSC, a confirmé cette tendance auprès des journalistes de Canal+.

« Olivier Létang nous a annoncé que tous les joueurs qui n’avaient plus qu’un an de contrat partiraient sans doute cet été. C’est donc probablement la dernière de Jonathan David et Leny Yoro », a déclaré David Berger avant le match de la dernière journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le LOSC (2-2), dimanche soir. Et à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les rumeurs s’intensifient pour Lenny Yoro, qui serait bien parti pour rejoindre les rangs du Paris SG.

Lenny Yoro se rapproche d’un accord avec le PSG

En effet, selon le compte Twitter BVR Sport, Lenny Yoro va défendre les couleurs du Paris Saint-Germain dès la saison prochaine. Malgré l’intérêt du Real Madrid, l’international espoir français a décidé de s’engager avec le club de la capitale française et en a fait sa priorité. Des discussions sont déjà en cours entre les dirigeants parisiens et leurs homologues lillois concernant le montant du transfert qui pourrait se situer entre 50 et 60 millions d’euros.

« Cependant, le PSG est extrêmement confiant à ce sujet », assure le média sportif. Même son de cloche chez PSG Inside Actus, qui indique que « les discussions avaient déjà commencé pendant le mercato d’hiver, on est pas loin d’un accord concernant le contrat, le plus dur sera les discussions avec le LOSC qui se montre gourmand financièrement. » Pressenti au Real Madrid pour remplacer Nacho Fernandez, dont le contrat expire le 30 juin prochain, Lenny Yoro serait finalement proche d’un transfert au PSG.