Mercato PSG : Olivier Létang fixe le juste tarif pour Leny Yoro !

Libre en juin 2025, Leny Yoro sera l’un des principaux tubes du prochain mercato estival. Annoncé dans les plans du PSG, le défenseur du LOSC ne sera pas bradé.

Mercato PSG : Leny Yoro affole l’Europe

Considéré comme un futur crack à son poste, Leny Yoro pourrait quitter les rangs de Lille OSC lors du prochain mercato estival. Selon plusieurs sources concordantes, presque tous les grands clubs européens rêveraient de s’offrir les services de l’international espoir français cet été. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City, Arsenal, le Bayern Munich, Liverpool, Chelsea et maintenant le FC Barcelone seraient tous prêts à casser leurs tirelires pour attirer le natif de Saint-Maurice.

D’après le média Relevo, « au sein du Real Madrid, Leny Yoro est considéré comme un « talent générationnel » et le joueur est aimé du Club Blanc. » Florentino Pérez et les décideurs madrilènes seraient donc déterminés à vaincre toute concurrence dans ce dossier. Les Merengues pourraient alors compter sur le soutien de ses internationaux français, notamment Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, qui tentent de convaincre leur jeune compatriote de les rejoindre.

En Angleterre, Pep Guardiola serait aussi résolu à faire tout ce qu’il faut pour avoir Yoro dans son groupe la saison prochaine. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG, mettrait également les bouchées doubles afin de retenir le jeune homme en Ligue 1.

Même si Olivier Létang et les Dogues ne sont pas chauds pour vendre leur joueur à un concurrent direct, le club de la capitale française continuerait de travailler en coulisses pour convaincre Leny Yoro d’accepter de suivre la même trajectoire que Kylian Mbappé : confirmer en France avant d’aller à l’étranger. Conscient qu’il lui sera difficile de retenir son numéro 15 cet été, l’actuel 4e de Ligue 1 veut tout de même tirer un bon prix de son futur départ.

Le LOSC exige au moins 60M€ pour Leny Yoro

Sur le point de gagner la bataille pour Kylian Mbappé, le Real Madrid ne lâche pas également le dossier Leny Yoro. Après l’attaquant du Paris Saint-Germain, le défenseur central du LOSC est la grande priorité de la Maison-Blanche qui voit en lui le nouveau Raphaël Varane. Selon AS, son arrivée est « une priorité et Yoro constitue la cible sur laquelle le Real travaille le plus dur. »

Vu la qualité des prétendants de son protégé de 18 ans, Olivier Létang exigerait désormais 60 millions d’euros, conscient que le LOSC n’est pas en position de force pour se montrer très gourmand dans ce dossier. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain acceptera de s’aligner sur ce nouveau tarif pour Leny Yoro.