Leny Yoro arrive, le PSG tente encore un autre gros coup au LOSC

Tout proche de finaliser le transfert de Leny Yoro, le PSG aimerait également convaincre le LOSC de lui céder un autre cadre de l’effectif actuel de Paulo Fonseca. Ça chauffe entre les deux clubs.

Le PSG insiste pour Leny Yoro, toujours cité au Real Madrid

Le média BVR Sport a lâché une bombe hier en assurant que Leny Yoro va arborer les couleurs du Paris Saint-Germain dès la saison prochaine. Malgré l’intérêt du Real Madrid, le défenseur central de 18 ans a fait le choix de s’engager avec le club de la capitale française.

Une tendance confirmée ce mardi par Foot Mercato, qui indique que les dirigeants lillois ont déjà accepté l’offre d’un peu plus de 50 millions d’euros de leurs homologues parisiens pour le natif de Saint-Maurice. Luis Campos, le conseiller football du PSG, devrait rencontrer l’entourage du joueur dans les prochains jours pour un accord contractuel.

« Selon nos informations, un nouveau rendez-vous est prévu dans les prochains jours entre le clan Yoro et Luis Campos. Paris est le club le plus insistant pour le défenseur à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. En parallèle, le Real Madrid continue de diffuser le même message : on ne fera pas de folie pour Yoro même s’il nous a signifié l’envie de nous rejoindre », explique le journaliste Santi Aouna, qui ajoute que les Rouge et Bleu veulent aussi profiter des discussions avec les Dogues pour attirer un autre pensionnaire du Domaine de Luchin.

Lucas Chevalier futur concurrent de Donnarumma au PSG ?

🚨🔴🔵🇫🇷 #Ligue1 |



🆕️ Luis Campos va rencontrer le clan Yoro dans les prochains jours. Le PSG est le club le plus insistant et est pret à s'aligner sur les exigences financières de Lille. Les discussions vont s'intensifier



➡️ Le Real Madrid continue de diffuser l'idée que… https://t.co/w5JZp8frU8 pic.twitter.com/i8DUoApq5P — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 21, 2024

Bien que Leny Yoro ait exprimé une préférence initiale pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain est à ce jour le plus avancé pour arracher la signature du numéro 15 du LOSC dans les semaines à venir. Mais le Champion de France ne compte pas s’arrêter là puisque le dernier rempart du 4e de Ligue 1 serait également dans le collimateur de Luis Campos.

Désireux d’installer une concurrence au poste de gardien de but, le PSG souhaite recruter Lucas Chevalier. Pour convaincre le Lille LOSC de laisser filer son portier de 22 ans, le Paris SG réfléchirait à l’option de l’acheter puis de le laisser en prêt pour une saison. Outre les deux Lillois, le PSG, qui veut continuer à franciser son effectif, serait aussi en pourparlers pour Désiré Doué (Rennes) et Rayan Cherki (OL).