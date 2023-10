Après la très belle victoire du LOSC dimanche après-midi face à l'AS Monaco, Lucas Chevalier a exprimé sa satisfaction en zone mixte.

LOSC-Monaco : Lille fait la grosse opération du week-end

C'était l'un des chocs de la 10e journée de Ligue 1. Sur la pelouse du stade Pierre Mauroy, le LOSC accueillait l'AS Monaco dimanche après-midi. L'enjeu était de taille pour les deux équipes puisque les Dogues pouvaient revenir au pied du podium, tandis que l'ASM devait récupérer sa place de leader devant l'OGC Nice.

Finalement, dans un match assez animé, ce sont les Lillois qui ont réussi à faire le gros coup. Porté par un Edon Zhegrova des grands jours, auteur de deux passes décisives, le LOSC a trouvé l'ouverture par deux fois en l'espace de dix minutes, d'abord grâce à Ivan Cavaleiro (32e), avant que Bafode Diakité ne double la mise à la 42e minute.

Lucas Chevalier très fier après la rencontre

La satisfaction était présente dans les rangs lillois après la rencontre. Présent en zone mixte, Lucas Chevalier, gardien du LOSC, était très heureux de la presation de son équipe. "On a fait un match presque parfait, tout ne l’était pas, mais on était pas loin. On a été très solide défensivement. On connaît bien leur attaque et je pense qu’on est les a bien neutralisés. Tout a été bien fait et l’état d’esprit était là. Contrairement à ce que l’on a pu démontrer jeudi dernier, on a clairement vu dès l’entame de match que l’on était là pour faire quelque chose. On est très content d’avoir gagné aujourd’hui face à une très bonne équipe du championnat, face au leader même."