Mercato : Le Bayern Munich veut détourner ce prodige du PSG

Le PSG devra prendre une décision pour l’un de ses grands espoirs de la saison prochaine. Le Bayern Munich serait tenté par l’idée de le détourner cet été, même si ça s’annonce très compliqué.

PSG : Le PSG rêve du retour de Xavi Simons

Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, a exprimé son désir de voir Xavi Simons revenir au club pour la prochaine saison. Après une saison impressionnante en prêt au RB Leipzig, où le Nerlandais a encore confirmé tout son talent, le technicien espagnol voit en lui un élément clé pour l’avenir du PSG. Cette volonté est d’autant plus forte avec le départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat cet été.

Il semble que le PSG ait réalisé un coup important en convaincant Simons de revenir au club l’été dernier, après avoir levé sa clause pour le racheter au PSV Eindhoven avant de le prêter à Leipzig. Maintenant, avec les performances de Simons en Allemagne, Luis Enrique souhaite intégrer le jeune milieu offensif dans son équipe pour la saison à venir, soulignant les qualités parfaites de Simons pour le style de jeu qu’il souhaite développer au PSG.

Le Bayern Munich sous le charme du crack du PSG

Xavi Simons pourrait être sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa prometteuse carrière. Le meneur de jeu du RB Leipzig a un admirateur majeur en la personne du directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl. Selon la chaîne de télévision Sky Germany, Eberl serait amoureux du joueur, ce qui a valu au footballeur néerlandais de figurer sur la liste des renforts possibles d’un club bavarois qui suit de près Simons depuis un certain temps.

Le joueur de 21 ans compte 10 buts et 15 passes décisives en 43 matchs pour le club de Bundesliga. Prêté par le Paris Saint-Germain qui semble aussi tenté par l’idée de le vendre cet été, est arrivé dans la capitale saxonne grâce à Eberl, alors responsable du secteur sportif de Leipzig, qui a rencontré la famille du joueur pour le convaincre de rejoindre le club allemand.

Xavi Simons trop cher pour le Bayern Munich ?

Malgré l’intérêt du Bayern, la signature de Xavi Simons avec l’équipe de Munich semble compliquée. Le sextuple champion d’Europe devrait débourser entre 60 et 70 millions d’euros pour le joueur, actuellement propriété du PSG. De plus, la nécessité pour les Bavarois de vendre des joueurs pour financer ce transfert potentiel, couplée à l’absence d’un nouvel entraîneur, ajoute une couche supplémentaire de complexité à la situation. Il est crucial pour Simons et les autres recrues potentielles de connaître le futur entraîneur de l’équipe.