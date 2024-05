Révolution au PSG : Xavi Simons fixe ses conditions à Luis Enrique

Prêté au RB Leipzig l’été passé, Xavi Simons s’est brillamment illustré sous les couleurs du club allemand. Attendu au PSG pour prendre sa place dans la succession de Kylian Mbappé, il a fixé ses conditions à Luis Enrique.

Xavi Simons exige des garanties sur son temps de jeu

Auteur de 10 buts et 15 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues, Xavi Simons a enchaîné une seconde saison XXL depuis son départ du Paris Saint-Germain. Désireux de poursuivre sur cette lancée, le milieu offensif de 21 ans se montre peu motivé à l’idée de revenir à Paris cet été. Avec le départ de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens espèrent voir l’international néerlandais dans l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine.

D’ailleurs, l’entraîneur espagnol a d’ailleurs expliqué que Xavi Simons correspond parfaitement à ce qu’il veut mettre en place dans la capitale. Ce mardi, le journal madrilène AS a fait le point sur ce dossier et révèle que l’ancien joueur du PSV Eindhoven n’est pas forcément opposé à un retour dans son club formateur, mais à certaines conditions.

Annoncé un peu partout en Europe, Xavi Simons voudrait avoir l’assurance d’une place de titulaire indiscutable au sein de l’équipe et être un élément clé du dispositif de Luis Enrique la saison prochaine. Le coéquipier de Loïs Openda ne souhaite pas freiner sa progression et veut être certain que s’il revient au Paris SG, ce sera pour avoir un rôle prépondérant dans l’équipe. Surtout que les cadors européens ne cessent de toquer à sa porte.

Grosse bataille européenne pour la signature de Simons

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Xavi Simons n’est pas certain de revenir au Paris Saint-Germain au terme de son prêt au RB Leipzig. Si le 4e de Bundesliga a déjà manifesté l’envie de le garder, le FC Barcelone, Arsenal, Manchester City et Chelsea sont également intéressés par son renfort. Et ce mardi, la version allemande de Sky Sport révèle que le Bayern Munich a fait son entrée dans la course à la signature pour Xavi Simons.

Même si le dossier s’annonce très compliqué, le Rekordmeister veut tenter sa chance lors du mercato estival qui s’annonce à grands pas. Sky Sports Allemagne ajoute que le prix de Xavi Simons se situe entre 60 et 70 millions, ce qui complique davantage les choses.