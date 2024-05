Mercato : Ce dilemme de Paulo Fonseca qui pourrait profiter à l’OM

Paulo Fonseca, l’entraîneur portugais qui a fait ses preuves sur la scène européenne, est au centre d’un triangle de convoitises entre trois clubs prestigieux : l’AC Milan, l’OM et le LOSC Lille.

Mercato OM : Paulo Fonseca dans une indécision totale

Après une saison réussie avec le LOSC, où il a mené l’équipe à une place qualificative pour la Ligue des Champions, Fonseca est devenu un nom chaud sur le marché des transferts. L’AC Milan, à la recherche d’un remplaçant pour Stefano Pioli, semblait avoir sécurisé ses services. Cependant, les dernières rumeurs, révélées par Le10sport, suggèrent que Fonseca est encore indécis, avec l’OM et le LOSC qui espèrent le convaincre de rester en France.

L’OM, sous la direction de Pablo Longoria, a tenté d’attirer Fonseca, mais sans succès jusque-là. La perspective de ne pas jouer en coupe d’Europe la saison prochaine pourrait avoir influencé la décision du Potugais, qui privilégie la participation à la Ligue des Champions. D’un autre côté, le LOSC, avec lequel il a déjà une histoire réussie, pourrait offrir une continuité et un projet sportif séduisant.

Le LOSC fait un pas qui pourrait tout changer pour Paulo Fonseca

Alors qu’il prend tout son temps pour décider de son avenir sur un banc, Paulo Fonseca se retrouve dans un gros dilemme renforcé par cet acte de Lille OSC. Selon Gianluca Di Marzio, l’ancien entraîneur de la Roma a reçu lundi 20 mai l’offre de renouvellement de la direction des Dogues mais prend son temps. Cependant, les Rossoneri, malgré Lille et l’OM, ​​sont de plus en plus convaincus de choisir l’entraîneur portugais, sans hésitation ni arrière-pensée. Il faudra cependant franchir certaines étapes formelles pour le mettre sous contrat.

La réponse de Fonseca est très attendue

La décision de Paulo Fonseca aura un impact significatif sur les plans de ces trois clubs. À Milan, il aurait l’occasion de se battre pour le Scudetto et de laisser son empreinte dans l’un des championnats les plus compétitifs d’Europe. À Marseille, il pourrait être l’architecte d’un renouveau, malgré l’absence de compétitions européennes. Et à Lille, il aurait la chance de consolider sa réputation en construisant sur les fondations solides qu’il a déjà établies. Sa réponse est plus que jamais attendue avant même l’ouverture du mercato.