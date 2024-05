OM : La nouvelle trouvaille de Longoria pour la succession de Gasset

Alors que l’Olympique de Marseille se prépare à tourner la page Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria continue de lui chercher un successeur. Un nouveau nom est désormais cité.

OM : Longoria pousse pour le successeur de Gasset

Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, est activement à la recherche d’un successeur pour Jean-Louis Gasset. Après une saison qui a vu l’OM terminer en demi-finale de Ligue Europa, Longoria est déterminé à trouver un entraîneur capable d’amener le club à un niveau supérieur. Les rumeurs ont circulé autour de plusieurs noms, mais Mehdi Benatia, dans son rôle de conseiller sportif, a récemment démenti certaines spéculations, notamment concernant des rencontres avec Sergio Conceiçao et Franck Haise.

La succession de Gasset est cruciale pour l’avenir de l’OM, et Longoria est conscient de l’importance de cette décision. L’OM et Longoria sont donc en pleine préparation pour la prochaine saison, avec l’ambition de construire une équipe solide et compétitive, capable de rivaliser au plus haut niveau en France et en Europe.

Raffaele Palladino, la nouvelle cible de Longoria

Alors que l’Olympique de Marseille peine à convaincre ses priorités pour l’après Jean-Louis Gasset, un nom émerge ces dernières heures. Il s’agit de Raffaele Palladino, ancien attaquant italien, reconverti en entraîneur. Il a fait ses preuves à la tête de l’AC Monza en Serie A, attirant l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’OM et l’Atalanta. Le club marseillais aurait été en contact avec lui selon Sky Sport Italia.

Celui qui est présenté comme la nouvelle trouvaille de Longoria a mené Monza à une respectable 11e place lors de sa première saison en Serie A. Palladino est réputé pour son approche offensive du jeu. Son système préférentiel, le 3-4-2-1, exige beaucoup de ses joueurs, tant offensivement que défensivement, rappelant la philosophie de jeu de Gian Piero Gasperini à l’Atalanta.

L’Atalanta veut dégouter l’OM

Cependant, l’Atalanta n’est pas en reste et suit également de près la situation de Palladino. Le club italien, connu pour son football attractif et ses résultats impressionnants en Serie A et en Europe, pourrait offrir une alternative séduisante pour l’entraîneur de 40 ans. La décision de Palladino sera cruciale pour sa carrière d’entraîneur. Restera-t-il fidèle à la Serie A ou tentera-t-il l’aventure en Ligue 1 avec l’OM ? Seul l’avenir nous le dira.