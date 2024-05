Mercato : L’OGC Nice maintient la porte fermée pour six joueurs

L’OGC Nice se prépare à une énorme vague de départs durant le mercato estival. Toutefois, le club présidé par Jean-Pierre Rivère n’acceptera pas de laisser partir six joueurs clés de son effectif.

La liste des joueurs que l’OGC Nice souhaite conserver

L’OGC Nice se prépare à une période de transition importante durant le mercato estival, qui sera marquée par des ajustements au sein de l’équipe. La direction niçoise a récemment officialisé le départ de Florent Ghisolfi vers l’AS Rome, où il endossera le rôle de directeur sportif. Ce mouvement s’inscrit ainsi dans une série de changements à venir au sein du club.

Outre Florent Ghisolfi, d’autres figures clés vont en effet quitter l’OGC Nice. Manu Pires, directeur du centre de formation, et l’entraîneur Francesco Farioli, entraîneur, sont également sur le départ. Les rumeurs les lient respectivement à de nouveaux postes dans d’autres clubs. Ces changements auront des répercussions sur le vestiaire des Aiglons.

Plusieurs joueurs pourraient profiter de cette fenêtre de transferts pour explorer des projets plus ambitieux ailleurs. Cependant, le club de Jean-Pierre Rivère semble déterminé à conserver six de ses éléments clés. Nice-Matin indique que Jérémie Boga, Mohamed-Ali Cho, Morgan Sanson, Pablo Rosario, Youssouf Ndayishimiye et Dante sont sur la liste des joueurs que l’OGC Nice souhaite garder pour la prochaine saison.

🗞️ Seuls Dante, Boga, Cho, Sanson, Rosario et Ndayishimiye seraient certains de rester à l’#OGCNice cet été.



(@Nice_Matin) pic.twitter.com/zyWluRZosb — Axel | Nissa Europa 🇪🇺 (@SolamenNissa) May 22, 2024

Jean-Clair Todibo finaement vendu cet été ?

Concernant Dante, le défenseur brésilien a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025, confirmant ainsi son engagement envers les Aiglons. En revanche, l’OGC Nice semble ouvert à la vente d’autres éléments de son effectif, tels que Melvin Bard ou Jean-Clair Todibo, très convoité sur le marché des transferts.

Ces ventes pourraient offrir des opportunités de recrutement pour renforcer l’équipe dans les domaines clés identifiés par la direction du club. Le visage de l’équipe niçoise pour la saison à venir reste donc en partie à définir, avec des mouvements attendus tant au niveau du staff que des joueurs.

L’OGC Nice semble prêt à s’adapter et à saisir les opportunités offertes par ce mercato estival pour redessiner les contours de son effectif et continuer sa progression dans le championnat français.