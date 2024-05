Mercato OGC Nice : Rivère cash sur la situation de Francesco Farioli  

Le départ de l’entraîneur italien, Francesco Farioli de l’OGC Nice lors du prochain mercato estival se précise. Il aurait signé un contrat avec l’Ajax Amsterdam.

Francesco Farioli sur le départ de l’OGC Nice ?

L’Ajax Amsterdam se positionne pour attirer l’actuel tacticien de l’OGC Nice, Francesco Farioli. Après le départ de Maurice Steijn en octobre 2023 et la nomination intérimaire de John van’t Schip, le géant néerlandais recherche un nouveau coach.

Selon Telegraaf, un accord aurait été trouvé entre Francesco Farioli et les dirigeants de l’Ajax, mais certains points restent à finaliser. Farioli est sous contrat avec les Aiglons jusqu’en 2025. Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère s’est prononcé sur l’avenir du coach italien. La direction de Nice n’a encore reçu aucune offre de l’Ajax Amsterdam.

« Quant à notre entraîneur, je ne sais pas s’il part, s’il ne part pas. Il paraît qu’il est sollicité et qu’il aurait signé. Je n’ai pas d’information. On va parler avec lui. Il est sous contrat. Si les choses doivent bouger, elles bougeront », a répondu le dirigeant niçois.

La direction niçoise tiendra une réunion avec Francesco Farioli ce lundi 20 mai 2024 pour connaître sa position. S’il annonce son départ cet été, le Gym fixera ses conditions. « On doit se voir demain (lundi), après-demain. S’il veut partir, on discutera avec le club, on protège nos intérêts. Ça ne dépendra en tout cas pas de la décision de notre futur directeur sportif », a précisé le président du club.

« Florent Ghisolfi part a l’AS Roma on est heureux pour lui »



🎙️le président Jean-Pierre Rivère fait le point sur l’avenir de l’@ogcnice #LOSCOGCN #FBSport pic.twitter.com/Z6OefYyLJz — France Bleu Azur (@francebleuazur) May 19, 2024

Florent Ghisolfi vers l’AS Roma

Le directeur sportif de l’OGC Nice, Florent Ghisolfi est aussi sur le départ. Il va rejoindre l’AS Roma. Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a confirmé la nouvelle. « Concernant les mouvements, Florent Ghisolfi part à l’AS Rome. On est content pour lui. On a passé des bons mois avec lui. On lui souhaite le meilleur », a poursuivi le patron des Aiglons.

L’OGC Nice cible déjà son remplaçant. « On ne reste pas les bras croisés. On travaille sur des successeurs. Je ne vous donnerai pas de noms… C’est une liste avec 4 ou 5 noms, on n’a pas d’inquiétude sur ce sujet-là », a ajouté Jean-Pierre Rivère.