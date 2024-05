Le LOSC sur une dynamique ascendante : Son objectif final dévoilé !

Le LOSC est désormais 4ème de Ligue 1 à un point du podium, donc à un point de la place qualificative pour la Ligue des Champions. Un objectif plus que réalisable pour des Dogues, sur une meilleure dynamique.

Auteur d’un mois d’avril solide, le LOSC a été très régulier et est sur une dynamique ascendante. En championnat les lillois restent sur 4 victoires lors des 5 derniers matchs et cette défaite rageante à Monaco. Les Dogues sont plus que jamais dans la course à Ligue des Champions, avec un adversaire brestois en ligne de mire.

Un LOSC retrouvé

Le club lillois a dû jouer sur deux tableaux, avec un long parcours en Coupe d’Europe qui s’est fini la semaine dernière face aux Anglais d’Aston Villa, en plus de l’éternel Championnat de France de Ligue 1. Comme s’est souvent le cas, le club jouant la Coupe d’Europe aurait pu craquer, mais ça n’a pas été le cas du LOSC. Au contraire puisque les Dogues ont répondu présents à presque chacune de leurs dernières sorties.

Toujours plus sûrs de leur qualité, notamment après avoir réorganisé leur tactique en 4-3-3 en phase défensive, les hommes de Paulo Fonseca ont montré tous leurs atouts face à Marseille (victoire 3-1). Les Lillois ont aussi su maitriser des rencontres piégeuses comme face à Strasbourg ou Metz. Des matchs qu’ils auraient sans doute perdus l’année dernière. Le LOSC serait donc, peut-être, le favori pour monter sur le podium d’ici la fin de saison.