Mercato Foot : L’AS Monaco déniche un nouveau crack français !

Reconnu pour son savoir-faire en matière de détection de jeunes talents, les dirigeants de l’AS Monaco seraient sur les traces d’une nouvelle pépite française. Mais la concurrence s’annonce rude sur ce dossier.

AS Monaco : Souleymane Sidibé dans le viseur

L’AS Monaco prépare son mercato cet été, et pourrait tenter d’attirer le jeune Souleymane Sidibé. Ce jeune milieu de terrain franco-anglais évolue du côté de Stoke City, en Championship. Malgré son jeune âge (17 ans), il dispose déjà de plusieurs courtisans en Europe.

D’après les informations de Foot Mercato, l’AS Monaco viserait donc le joueur, mais la concurrence est dure pour les dirigeants monégasques. Brighton, la Juventus, et les Glasgow Rangers souhaiteraient également recruter le milieu de terrain.

Une précocité rare

Souleymane Sidibé est le fils de Mamady Sidibé, légende de Stoke City. Il est suivi depuis son plus jeune âge par certains des plus grands clubs anglais (Manchester City, Liverpool…). Ce phénomène, d’une précocité rare, a même fait ses débuts avec Stoke City le 5 août dernier, face à Rotherham, à l’âge de 16 ans et 176 jours.

Il est le premier joueur né en 2007 à avoir disputé une rencontre dans l’une des deux meilleures divisions anglaises. Souleymane Sidibé a même récemment été appelé avec l’Angleterre U18. En cas de transfert, l’AS Monaco devra mettre le prix. Le club anglais n’entend pas se séparer facilement de son joueur, dont le contrat court jusqu’en 2026.