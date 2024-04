AS Monaco : Deux absents de marque à Lyon

L’AS Monaco devra faire sans Eliesse Ben Seghir et Wilfried Singo dimanche à Lyon. Les deux joueurs sont suspendus.

AS Monaco : Sans Singho ni Ben Seghir à Lyon

Ce dimanche à 19 heures, l’AS Monaco, deuxième de Ligue 1, se déplace chez l’Olympique Lyonnais, neuvième. Une rencontre difficile pour les Monégasques, qui se déplacent chez la deuxième meilleure équipe du championnat sur la phase retour (derrière le PSG).

A cette difficulté s’ajoute une mauvaise nouvelle : les joueurs d’Adi Hütter seront privés de deux de leurs coéquipiers pour ce choc de la 31ème journée : Eliesse Ben Seghir et Wilfried Singo. Les deux joueurs avaient été exclus la semaine passée lors de la victoire de leur club sur la pelouse de Brest (2-0). En plus de leur match de suspension automatique purgé face à Lille en milieu de semaine, la commission de discipline leur a infligé un match d’absence supplémentaire.

Ben Seghir suspendu 3 matchs

Un gros coup dur pour les Monégasques, qui doivent déjà composer avec les blessures d’Ismaïl Jakobs et d’Aleksandr Golovin. Si Singo purgera son dernier match de suspension face à l’OL, Eliesse Ben Seghir devra attendre un match de plus. Le milieu de l’AS Monaco ne pourra pas jouer non plus face à Clermont le 4 mai prochain.

Côté Lyonnais, pas de joueurs suspendus mais certains hommes de Pierre Sage seront en sursis face à L’AS Monaco : en cas de carton jaune, Alexandre Lacazette, Jake O’Brien, Corentin Tolisso et Ainsley Maintland-Niles seront privés du prochain match de l’OL.