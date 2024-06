Mercato : Un mercato compliqué en prévision à l’AS Monaco

L’AS Monaco se prépare pour un mercato agité. Avec le départ de Wissam Ben Yedder, le club se trouve confronté à un chantier majeur autour de son attaque. En parallèle, plusieurs départs sont envisagés.

AS Monaco : Le chantier autour du 9

On ne sait pas où Wissam Ben Yedder s’envolera, mais ce qui est sûr, c’est que le Français va bel et bien quitter Monaco. Après 5 ans de bons et loyaux services, le club monégasque va mettre fin à une collaboration très prolifique de 118 buts en 201 matchs. Le joueur va libérer son club du 12ᵉ salaire de Ligue 1 (650 000€ mensuels) et du plus gros salaire hors PSG, à égalité avec Pierre-Aymeric Aubameyang.

Pour remplacer un buteur comme Ben Yedder, l’AS Monaco pourrait compter sur un des buteurs du club. Myron Boadu, Breel Embolo et Folarin Balogun sont les 3 joueurs à se disputer cette place. Chacun a son lot de déceptions. Myron Boadu est parti en prêt cet hiver au FC Twente où il n’a joué que 11 matchs et inscrit 4 petits buts. Folarin Balogun, arrivé pour 30 millions d’euros, a lui joué 32 matchs et marqué 8 buts avec 6 passes décisives. Mais dans le jeu, il n’a pas convaincu et aura à cœur de se relancer. Breel Embolo, certainement le meilleur des 3, sort d’une longue période de blessure et aura besoin de temps pour se refaire une santé.

L’AS Monaco retrouve la Ligue des Champions après l’avoir quittée lors de la saison 2018-2019 à une dernière place de son groupe. En conséquence, les Monégasques se penchent plus sur l’idée de recruter un neuf plutôt que de compter sur l’un des trois déjà présents au club. Trois joueurs sont sur la short-list monégasque : Georges Mikautadze, Kevin Denkey et Ciro Immobile.

Un mercato rempli de départs

Dmitry Rybolovlev, actionnaire majoritaire du club de la principauté, a mis en vente le club depuis janvier 2024 pour un prix avoisinant les 500 millions d’euros, et depuis peu, deux offres sont parvenues sur la table, une offre provenant d’Arabie Saoudite et une en provenance de Belgique. En conséquence, de nombreux départs sont à prévoir.

Le gardien Philipp Kohn, remplacé en cours de saison par Radoslaw Majecki, devrait quitter le club lors de ce mercato. Des deux côtés de la défense, des départs sont possibles. Le latéral gauche Ismail Jakobs, passé au rang de doublure, devrait quitter le rocher tout comme Vanderson qui a vu Naples lui faire les yeux doux. Guillermo Maripan et Krépin Diatta, n’ayant plus qu’un an de contrat, ne devraient pas être conservés.

Au niveau des milieux de terrain, Youssouf Fofana a des convoitises de plusieurs clubs européens comme le PSG et l’AC Milan. Monaco devrait le lâcher pour 25 millions d’euros. Et enfin, Maghnes Akliouche suscite plusieurs convoitises, Monaco voudrait le garder mais l’avenir appartient au joueur. De son côté, Monaco pourrait se résoudre à le lâcher pour 25 millions d’euros.