Mercato OM : Surprise, Pablo Longoria a recalé ces trois entraineurs

Pablo Longoria n’est pas encore au bout de sa galère dans sa quête au successeur de Jean-Louis Gasset à l’OM. Alors qu’il peine à trouver un accord avec un technicien, il en a même recalé trois autres.

OM : Succession de Gasset, un véritable casse-tête pour Pablo Longoria

La succession de Jean-Louis Gasset à la tête de l’Olympique de Marseille s’avère être un véritable défi pour le président du club, Pablo Longoria. Après la fin de la saison de Ligue 1, Gasset a quitté ses fonctions comme prévu, laissant Longoria avec la tâche ardue de trouver un remplaçant adéquat. Plusieurs noms ont circulé dans les rumeurs, y compris ceux d’entraîneurs réputés comme Franck Haise, Christophe Galtier et Paulo Fonseca.

La recherche d’un nouvel entraîneur a pris une tournure inattendue avec aussi l’émergence de Sergio Conceiçao qui reste une option intéressante pour Pablo Longoria. Actuellement entraîneur du FC Porto, le Portugais est connu pour son caractère fort et son style de jeu direct, ce qui correspond aux attentes de l’OM. Après sept ans passés à Porto, où il a remporté plusieurs titres, Conceiçao pourrait apporter une nouvelle dynamique au club marseillais.

Bientôt le bout du tunnel pour Pablo Longoria ?

Ces dernières heures, même Medhi Benatia a tenté de démentir les rumeurs d’une rencontre avec Sergio Conceiçao, ceci est bien réel. Selon Le Parisien, le technicien de 49 ans est plus qu’une option désormais pour l’OM et Longoria. Bien qu’étant en fin de contrat à Porto, la piste du Portugais paraît « complexe, mais très crédible » selon des proches du dossier. Cependant, il donne priorité à un club niveau Ligue des Champions, mais le quotidien croit savoir que s’il y a un obstacle actuellement aux négociations, c’est bien la finale de la Coupe du Portugal.

Ces trois entraîneurs recalés par Pablo Longoria pour l’OM

Malgré la complexité du dossier de la recherche du successeur de Jean-Louis Gasset, la direction du club n’aurait pas eu du mal à bloquer trois dossiers. Le Parisien évoque les noms de Habib Beye, Franck Haise et Christophe Galtier. Ancien défenseur de l’OM et récent champion de National avec le Red Star, le premier était considéré comme un candidat possible. Cependant, malgré son lien avec le club et son désir de relever de nouveaux défis, il semble que l’OM ne soit pas intéressé ou ne le considère plus pour le rôle d’entraîneur principal.

Récemment entraîneur du PSG en Ligue 1, Christophe Galtier, un autre nom bien connu dans le football français, a également été écarté par l’OM. Malgré son expérience et son succès dans la Ligue 1, Longoria a décidé de ne pas poursuivre avec lui pour la succession de Gasset. Quant à Franck Haise, connu pour son travail avec le RC Lens, il a également été mentionné comme une option pour l’OM. Son approche et ses réalisations avec les Sang-et-Or ont été appréciées à Marseille, mais il n’entrerait plus dans les plans du club pour le poste d’entraîneur.