Mercato OM : Haise et Sergio Conceiçao, réponse cash de Benatia !

Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, a répondu concernant deux pistes de mercato du club phocéen. Alors que Franck Haise et Sergio Conceição auraient été rencontrés par la direction du club, l’ancien défenseur marocain a clarifié les choses.

Mercato : La valse des entraîneurs continue

Jean-Louis Gasset est à la retraite après sa pige de quelques mois sur le banc de l’OM. Le club recherche donc un nouvel entraîneur et prospecte pour en trouver un. Les pistes sont nombreuses, allant de Paulo Fonseca à Franck Haise et Sergio Conceição. Pour autant, la direction de l’Olympique de Marseille avance avec beaucoup de prudence dans sa recherche pour éviter de faire le mauvais choix.

Un journaliste a fait savoir ces dernières heures que la direction de l’OM s’était concentrée sur la piste Franck Haise et que le conseiller sportif Medhi Benatia aurait rencontré ce dernier pour poser les bases d’une prochaine arrivée sur le banc de l’OM. Il est vrai que le coach du RC Lens est en réflexion et se donne un temps de repos avant de prendre sa décision, mais une chose est déjà fausse : il n’a rencontré aucun dirigeant marseillais.

Medhi Benatia a répondu à une publication du journaliste en question par « Faux », détruisant ainsi cette information qui a tout l’air d’une grosse rumeur. Et le conseiller sportif de l’OM ne s’est pas arrêté là. En ce qui concerne la rumeur d’une rencontre entre Pablo Longoria et Sergio Conceição, Benatia ne laisse pas plus de place au doute. Là aussi, il répond « faux ».

Paulo Fonseca loin de l’OM, proche du Milan AC

L’OM s’est cependant rapproché de Paulo Fonseca, selon nos informations. Ce dernier est également sur les tablettes du Milan AC, dont il pourrait accepter l’offre. Sky Sport Italia croit savoir qu’il a même déjà pris sa décision et n’attend plus qu’à trouver un accord avec les Rossoneri pour retourner en Serie A, où il a déjà entraîné l’AS Roma.

L’Olympique de Marseille n’est pas en position de force après sa saison catastrophique. La formation phocéenne n’est pas parvenue à accrocher une compétition européenne, ce qui est un très mauvais signal et la met en difficulté aux yeux des entraîneurs.