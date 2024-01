Pierre Sage devra se passer de Jake O'Brien et Duje Caleta-Car pour les prochains matchs de l'Olympique Lyonnais, pour raison de sanctions.

OL : Deux matchs de suspension pour Jake O'Brien et Duje Caleta-Car

C'est la conséquence des interventions non maîtrisées réalisées par les deux joueurs sur leurs adversaires, lors du contre Le Havre dimanche dernier. Jake O'Brien et Duje Caleta-Car se sont rendus coupables de tacles violents qui leur ont valu un carton rouge direct. De quoi les obliger à passer devant la Commission de discipline de la LFP mercredi sur convocation. Les deux défenseurs centraux ont répondu à leur convocation en étant accompagnés de Laurent Prud'homme, le directeur général de l'OL, et de Jean Sudres, responsable juridique sportif pour plaider leur cause. A l'arrivée, Jake O'Brien a écopé d'un match de suspension ferme et d'un match avec sursis. Quant à Caleta-Car, la sanction est moins clémente puisque le Croate se tape deux matchs de suspension.

Avec cette sanction, Jake O'Brien manquera les seizièmes de finale de Coupe de France, vendredi contre Bergerac. En revanche, il devrait être dans le groupe lyonnais pour la 19e journée de Ligue 1 contre Rennes vendredi 26 janvier à domicile. De son côté, Duje Caleta-Car ne disputera pas le match de Coupe et le suivant face aux Bretons en Ligue 1. Le retour de l'ancien Marseillais devrait se produire le 4 février, lors d'un choc face à l'OM, à domicile.

Pierre Sage mis en difficulté

C'est un gros coup dur pour l'Olympique Lyonnais, qui ne disposait pas d'ailleurs d'un effectif solide. Pierre Sage devra se passer de deux éléments clés de son système défensif en Coupe face à Bergerac; club de Nationale 2, vendredi. Le technicien français pourra tout de même compter sur le retour de suspension de Dejan Lovren, sanctionné de deux matchs de suspension. C'est aussi une parfaite occasion pour Adryelson de faire ses preuves. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a d'ailleurs déclaré en conférence de presse qu'une " titularisation serait une très bonne chose pour lui". Au jeune brésilien de saisir donc sa chance.