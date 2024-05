OM : Pablo Longoria, un fiasco total révélé pour ce choix

Pablo Longoria a vécu sans doute sa pire saison à l’OM depuis qu’il est aux commandes du club. L’Espagnol a été contraint d’opérer des choix dont une grosse erreur de casting.

OM : Pablo Longoria face à la grande instabilité sur le banc phocéen

La saison 2023-2024 a été marquée par une grande instabilité sur le banc de l’Olympique de Marseille, avec plusieurs changements d’entraîneurs au cours de l’année. Cette situation a suscité de nombreuses discussions et spéculations sur la direction que prendra le club pour stabiliser son encadrement technique. Jean-Louis Gasset, qui avait pris les rênes de l’équipe en février, a quitté son poste en fin de saison, laissant derrière lui un bilan mitigé et la tâche complexe de trouver un successeur.

Avant lui, l’OM avait déjà connu les passages éphémères de Marcelino, Abardonado et Gennaro Gattuso, ce qui n’a pas contribué à créer une atmosphère de continuité tant recherchée par le président Pablo Longoria. Les débuts de Gasset ont semblé faire renaître l’OM de ses cendres mais c’était finalement un coup de bluff. « Le club était très mal à son arrivée, il faut reconnaître que la mission était compliquée. En très peu de temps, il a su remettre les têtes à l’endroit. Le problème, c’est que ça s’est vite arrêté », a fait remarquer Jérôme Rothen.

Gasset, une erreur de casting pour Pablo Longoria ?

L’ancien joueur de football Jérôme Rothen a récemment exprimé son opinion sur le passage de Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille, le qualifiant d’erreur de casting pour le club phocéen dirigé par Pablo Longoria. Au micro de RMC, il a souligné que, bien que Gasset ait commencé avec des victoires, il n’a pas su maintenir la dynamique et a échoué dans la dernière ligne droite, ne parvenant pas à qualifier l’OM pour une compétition européenne l’année suivante.

Il a ajouté que Gasset avait montré des compétences en tant qu’adjoint, mais que ses performances en tant qu’entraîneur principal n’avaient pas été à la hauteur des attentes, surtout lorsqu’il s’agissait de gérer la pression et les stratégies à l’extérieur. « Gasset c’est un échec quand il était numéro un. Mais c’est une réussite en numéro 2. L’OM c’était un peu trop haut pour Gasset », a estimé le chroniqueur.

Ces commentaires de Rothen reflètent les difficultés rencontrées par l’OM cette saison et la complexité de trouver un entraîneur capable de répondre aux attentes élevées du club et de ses supporters. La recherche d’un successeur pour Gasset continue d’être un sujet brûlant pour l’OM et son président, Pablo Longoria.