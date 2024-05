Premier League : Lucas Paqueta (West Ham) impliqué dans une affaire de paris sportifs

Accusé d’avoir reçu volontairement des cartons jaunes pour orienter des paris sportifs, Lucas Paqueta pourrait être lourdement sanctionné par la Fédération anglaise. Selon la presse anglaise, son club West Ham se prépare même au scénario catastrophe.

Fin de carrière pour Lucas Paqueta ?

Dans le football, tout va très vite. Et cette observation est autant valable pour les performances sur le terrain que les frasques en dehors. Lucas Paqueta est en train de le vivre à ses dépens ce jeudi soir. Accusé par la Fédération anglaise d’avoir cherché « intentionnellement à recevoir un carton de l’arbitre » à plusieurs reprises ces deux dernières saisons pour orienter des paris sportifs, l’ancien milieu de terrain de l’OL risque une énorme sanction.

D’après The Guardian, les Hammers craignent même une fin de carrière anticipée pour leur joueur si la Fédération anglaise décide de frapper un grand coup en lui infligeant une suspension record. En 2022, l’ancien défenseur anglais Kynan Isaac, avait écopé d’une suspension de 10 ans pour son implication dans des matchs truqués. Une sanction ce genre pourrait ainsi stopper la carrière de Lucas Paqueta.

Le joueur de West Ham se défend

La FA a cité quatre rencontres de Premier League où le comportement de Paqueta, auteur de huit buts et sept passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, apparaît suspect : contre Leicester le 12 novembre 2022, Aston Villa en mars 2023, Leeds en mai 2023 et Bournemouth en août 2023. » Il est allégué qu’il a directement cherché à influencer le déroulement, la conduite ou tout autre aspect ou événement de ces matches en cherchant intentionnellement à recevoir un carton de l’arbitre dans le but inapproprié d’affecter le marché des paris afin qu’une ou plusieurs personnes profitent des paris », a écrit la fédération.

Sur les réseaux sociaux, Lucas Paqueta a réagi et clame son innocence. « Je suis extrêmement surpris et contrarié, a publié le joueur auriverde. Depuis neuf mois, j’ai coopéré à chaque étape de l’enquête et fourni toutes les informations possibles. Je nie les accusations dans leur intégralité et je me battrai de toutes mes forces pour laver mon nom. En raison de la procédure en cours, je ne ferai pas d’autre commentaire. » D’après la presse anglaise, sa situation aurait d’ores et déjà refroidi Manchester City, qui comptait un temps l’attirer cet été avant de se rétracter.