Malgré un transfert avorté à Manchester City, Lucas Paqueta pourrait bien quitter West Ham. Les dirigeants du club anglais tentent de le remplacer.

Mercato OL : L'ancien Lyonnais, Lucas Paqueta proche de quitter West Ham

Loin des problèmes de l'Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta est en plein doute sur son avenir. Après avoir quitté les Gones l'été dernier pour West Ham, le milieu de terrain brésilien pourrait à nouveau changer de club. Malgré une première saison intéressante sous les couleurs des Hammers (4 buts, 3 passes décisives en 28 matchs de Premier League), il était d'abord pressenti pour rejoindre Manchester City. Le transfert aurait toutefois capoté pour une raison étonnante selon le Daily Mail : la Fédération anglaise s'est aperçue que ses proches avaient parié sur des matchs où il jouait.

Cependant, une autre nouvelle est venue bouleverser l'avenir de l'international auriverde. D'après Fabrizio Romano, West Ham préparerait son départ en s'adjugeant les services de Mohammed Kudus. Le prodige ghanéen de l'Ajax Amsterdam est d'accord pour rejoindre les Hammers, et son transfert a avancé ces dernières heures. Alors que tout devait dépendre de Paqueta, les dirigeants du club londonien ont finalement poursuivi les négociations sans lui. Ils ont tranmis une offre de 45 millions d'euros, qui a été acceptée par leurs homologues néerlandais. West Ham estime que 90% du chemin a été fait selon le journaliste.

L'OL sans Alexandre Lacazette contre le PSG

C'est à croire que l'OL porte la poisse à ses anciens joueurs. Alors que Lucas Paqueta semble poussé vers la sortie par West Ham, le club rhodanien poursuit sa période sombre. Après deux défaites et la déclaration lunaire de Laurent Blanc face à la presse, une mauvaise nouvelle est tombée concernant Alexandre Lacazette. L'attaquant français manquera au moins deux matchs de Ligue 1, après son geste d'humeur réalisé sur Téji Savanier samedi dernier.

Les Gones devront faire sans lui lors de la réception du PSG (3 septembre) et du Havre (date non définie) selon Foot Mercato. Un élément de plus sur lequel il va falloir s'adapter pour les dirigeants, et notamment le président John Textor. Surveillé de près par la DNCG, l'homme d'affaires américain est désormais visé par les supporters qui espèrent du changement. Le contenu affiché contre Montpellier (défaite 1-4) a plongé les Gones à la dernière place de Ligue 1, après 2 journées.