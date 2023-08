Alors que le FC Barcelone prépare déjà son mercato 2024, Manchester City pourrait recruter une cible prioritaire des Blaugranas dès cet été.

Mercato FC Barcelone : Manchester City fonce sur Florian Wirtz

Cet été, le FC Barcelone a encore une fois dû se montrer malin pour se renforcer sur le marché des transferts. En effet, le club catalan connaît de grosses difficultés financières, et ne peut pas se permettre de soumettre des offres colossales pour recruter durant ce mercato. Le Barça s'est contenté de recruter des joueurs peu chers, ou libres, à l'image d'Ikay Gundogan, en fin de contrat à Manchester City. Cependant, le club espère se relever et explore des pistes pour l'an prochain, et notamment Florian Wirtz.

Évoluant au Bayer Leverkusen, en Allemagne, Florian Wirtz aurait tapé dans l'œil de Xavi, qui souhaite renforcer son milieu de terrain. Cependant, le FC Barcelone n'est pas en capacité de formuler une offre pour le joueur, et pourrait donc se faire dépasser par la concurrence dans ce dossier prioritaire du mercato catalan. À en croire les informations de Relevo, Manchester City pourrait formuler une offre dans les prochains jours pour s'offrir le jeune milieu allemand.

Manchester City abandonne Paqueta et fonce sur Florian Wirtz

Alors que Lucas Paqueta était dans le viseur de Manchester City, l'ancien joueur de l'OL a été accusé dans une histoire de paris sportifs, ce qui a poussé les Citizens à se positionner sur d'autres profils. Parmi ceux-là, on retrouve notamment Florian Wirtz, que le FC Barcelone veut absolument recruter lors du prochain mercato estival, faute de moyens pour l'attirer cet été.

Selon le média espagnol, Florian Wirtz plait énormément à Pep Guardiola, ce qui pourrait pousser le champion d'Europe en titre à faire une offre dans les prochaines semaines. Néanmoins, le dossier pourrait être compliqué à régler, puisqu'il ne reste que 10 jours aux Anglais pour tenter de convaincre le Bayer Leverkusen de lâcher sa pépite cet été.