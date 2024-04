Bonne nouvelle mercato, le PSG sur un immense coup

Le mercato estival approche, les grandes manœuvres pour le PSG et Manchester City pour se renforcer aussi. Les ambitions de ces deux clubs se rencontrent sur un milieu de terrain espéré dans la capitale française par Luis Enrique.

Un joueur proche de Man City intercepté par le PSG ?

Luis Enrique, l’entraîneur qui a la particularité de réaliser les plus grandes remontées au score en football, a dressé sa liste de joueurs à enrôler au PSG la saison prochaine. Il était aux commandes à Barcelone lors de la remontada 6-1 et il vient de réaliser le même exploit avec le PSG 4-1 face au club espagnol.

En effet, le club parisien se prépare à perdre Kylian Mbappé, fer de lance de son attaque et image forte de son effectif. Pour amoindrir l’effet de la perte de la star, le coach du Paris Saint-Germain détourne les regards sur la réalisation d’un projet plus ambitieux au plan sportif.

La prochaine équipe du Paris Saint-Germain ne se basera plus sur l’image forte d’un joueur, mais sur un groupe complémentaire en termes de talent. Plus de Lionel Messi ou de Neymar ni même de Kylian Mbappé, qui dit n’avoir rien signé avec le Real Madrid dans l’espoir de bénéficier d’une offre de folie du PSG. Enrique veut donner au club parisien une équipe forte capable de faire coucher n’importe quelle autre formation européenne.

Lucas Paqueta au Paris Saint-Germain au mercato estival ?

Pour ce faire, un joueur ciblé par Manchester City va faire l’objet d’une bataille féroce cet été. L’ancien coach du FC Barcelone veut attirer au PSG un certain Lucas Paqueta. À 26 ans, le milieu de terrain offensif de West Ham United plait au technicien du Paris SG, selon le journaliste Sébastien Vidal.

Alors que Manchester City se positionne pour engager l’ancien sociétaire de l’Olympique Lyonnais, Luis Enrique et Louis Campos manœuvreraient déjà pour le faire venir au Paris Saint-Germain au mercato estival. Même si l’autre riche de Premier League, Man City semble avoir les faveurs du Brésilien natif de Rio de Janeiro, le nouveau projet du club de la capitale pourrait l’amener à changer ses plans.

🚨🚨| BREAKING: Manchester City has AGREED personal terms with Lucas Paquetá on a long-term contract.



[@Santi_J_FM] pic.twitter.com/MZA0HWlB3H — CentreGoals. (@centregoals) April 8, 2024

En réalité, Leonardo, ancien directeur sportif du PSG, avait cherché à faire venir le joueur dans le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi. Le souci dans le dossier a été que le milieu de terrain devait attendre la fin de la saison la pour débarquer à Paris.

Lucas Paqueta ne voulait clairement pas rester plus longtemps à Lyon et a donc cédé à l’intérêt de West Ham United où il est à 73 matchs toutes compétitions confondues. En réactivant le dossier, le PSG veut l’attirer dans son milieu de terrain pour la saison prochaine.