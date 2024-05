Mercato Reims : à 41 ans, Ludovic Butelle prolonge d’un an

À 41 ans, Ludovic Butelle a prolongé d’une saison supplémentaire au Stade de Reims, soit jusqu’en 2025. Le troisième gardien de but du club s’apprête à vivre sa vingt-quatrième saison en tant que joueur professionnel.

Butelle, un vétéran au service du collectif

Troisième gardien dans la hiérarchie derrière Yehvann Diouf et Alexandre Olliero, Ludovic Butelle, initialement en fin de contrat en juin, a finalement rempilé pour une saison supplémentaire au Stade de Reims. Le portier, véritable vétéran, qui n’a disputé aucun match cette saison, a signé jusqu’en juin 2025 avec le club champenois. Ses débuts dans l’élite au FC Metz, remontent à l’exercice 2001-2002. À l’époque, huit joueurs de l’effectif rémois actuel n’étaient pas encore nés.

La saison dernière, la question s’est posée de conserver ou pas Nicolas Penneteau, 43 ans, un rouage jugé essentiel dans la vie du groupe. Finalement, le natif de Marseille n’a pas reçu de proposition pour poursuivre son aventure en Champagne. Ludovic Butelle, son cadet de deux ans, au club depuis l’été dernier, va disputer une prolongation au Stade de Reims – le neuvième club de sa riche et longue carrière – pour une vingt-quatrième saison professionnelle.

Un modèle pour les jeunes du Stade de Reims

Arrivé en Champagne l’été dernier, le natif de Reims, passé par Valence, Lille, Nîmes, Angers, Arles-Avignon ou le Cercle de Bruges, apporte son professionnalisme à un effectif relativement juvénile : « Je reste ce Ludovic Butelle compétiteur, amoureux du ballon rond et qui déteste perdre. » Alors qu’il n’a disputé aucun match officiel depuis son retour à Reims, « Ludo » s’est vu proposé de faire un rab d’une saison supplémentaire jusqu’au 30 juin 2025. Le troisième gardien de but poursuivra sa mission d’encadrer les nombreux jeunes de l’effectif cosmopolite des Rouge et Blanc.

Ce que confirme Mathieu Lacour, le directeur général d’un club champenois qui a perdu gros dans ce domaine avec le départ du « grand frère » et capitaine, Yunis Abdelhamid. Selon le directeur général rémois Mathieu Lacour : « Ludo est l’un des garants de l’unicité du vestiaire et un relais pour le staff. Sa sociabilité, son altruisme et son expérience du haut niveau sont des atouts majeurs dans l’intégration de nos jeunes talents. Il a su garder cette fraîcheur mentale, cet esprit compétitif et cette soif de transmettre. »