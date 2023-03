Publié par JEAN-LUC D le 20 mars 2023 à 10:00

le Stade de Reims s’est incliné face à l’ OM (1-2) dimanche soir. Une défaite pour laquelle le capitaine Yunis Abdelhamid plaide coupable.

Battu à domicile par l’ OM (1-2) ce dimanche, en clôture de la 28e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Stade de Reims a connu sa première défaite dans l’élite. Si les Champenois peuvent regretter la fin de leur belle série d’invincibilité, ils peuvent tout aussi s’en prendre à eux-mêmes au vu des erreurs commises sur les buts encaissés, notamment sur le deuxième, où toute la défense s'est faite avoir par le long ballon de Pau Lopez, qui a traversé tout le terrain pour atterrir dans les pieds d’Alexis Sanchez.

Une erreur dont le défenseur central et capitaine rémois Yunis Abdelhamid prend la responsabilité. « On a fait une erreur sur le deuxième but. Il y a eu un manque de communication, on pense avec Cheick Keita qu'on va intervenir et on se fait surprendre. Ce deuxième but, je le prends pour moi », a déclaré l’international marocain sur Prime Video, avant de sonner la mobilisation pour la suite de la saison.

Reims-OM : Yunis Abdelhamid appelle au sursaut après Marseille

À dix journées de la fin du championnat, le Stade de Reims pointe à la 9e place de Ligue 1, à 6 points de la 6e place occupée par le LOSC. Pour autant, Yunis Abdelhamid ne s’avoue pas vaincu dans la course à l’Europe.

« La série se termine, ce n'est pas grave, elle devait se terminer un jour. On a fait le match qu'on voulait, on a eu des occasions. Mes coéquipiers peuvent être fiers, ils ont fait un beau match. On a montré un beau visage. Face à Marseille, on sait qu'on ne peut pas faire d'erreurs, on les paye cash. On va travailler, il reste des matches, il faut positiver. On va continuer à bosser et on va préparer le prochain match après la trêve », a ajouté Yunis Abdelhamid à l'issue de la rencontre contre l' OM.