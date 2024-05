Très convoité sur le marché des transferts après sa saison fructueuse au Red Star, le tacticien sénégalais, Habib Beye a tranché pour son avenir.

Habib Beye va-t-il quitter Red Star cet été ?

En fin de contrat en juin prochain, l’entraîneur sénégalais Habib Beye a indiqué qu’il a pris une décision concernant son avenir et va l’annoncer à ses dirigeants du Red Star. « La décision est prise, on a besoin de se voir avec mes dirigeants », a indiqué l’ancien défenseur sur Canal Football Club.

L’ex-international sénégalais pourrait rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine. D’après les informations des médias Ouest-France et Foot Mercato, Beye aurait trouvé son prochain club.

L’ancienne star de l’Olympique de Marseille aurait tenu une réunion secrète avec les dirigeants du Stade de Reims la semaine dernière. Beye aurait échangé avec le directeur sportif de Reims, Mathieu Lacour.

Les détails de leur entretien ne sont pas révélés. Mais les deux hommes auraient discuté du banc du Stade de Reims. La direction du club champenois a limogé son entraîneur Will Still le jeudi 2 mai 2024.

« Suite à une réunion tenue ce matin entre le Président Jean-Pierre Caillot, le Directeur Général Mathieu Lacour et l’entraineur principal Will Still, il a été convenu d’un commun accord que les deux parties ne continueraient pas l’aventure sportive ensemble la saison prochaine », a indiqué le club.

Will Still a été licencié en raison des mauvais résultats du club. Les Champenois restent sur cinq matchs sans victoire, dont trois défaites consécutives.

Les dirigeants du club ont désigné l’entraîneur malien Samba Diawara pour assurer l’intérim. Reims recherche alors un nouveau coach pour conduire l’équipe la saison prochaine. Habib Beye serait la cible prioritaire des Rémois.

🔴 Habib Beye, champion avec le Red Star, a RENCONTRÉ le directeur sportif de Reims la semaine dernière ! 👀🇫🇷



🗞️ @footmercato pic.twitter.com/miM6E9cXFI — Vibes Foot (@VibesFoot) May 7, 2024

Habib Beye ouvert à un transfert à l’OM

Habib Beye ne ferme pas la porte à un retour à l’’OM en tant que maître du banc des Olympiens. « On a l’impression que l’histoire doit nous ramener à un remariage, mais personne ne sait si ça arrivera. C’est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça », a déclaré le coach sénégalais au micro de RMC.

Habib Beye est prêt à prendre la succession de Jean-Louis Gasset si les dirigeants du club phocéen lui formulent une offre alléchante. « Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? », a-t-il ajouté.