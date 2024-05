Mercato : Franck Haise quitte le RC Lens, bonne nouvelle pour l’OM ?

En froid avec sa direction, Franck Haise se rapproche de plus en plus d’un départ du RC Lens. Cette situation devrait faire les affaires de l’OM en quête d’un nouvel entraîneur durant ce mercato.

Le divorce entre Franck Haise et le RC Lens se précise

À l’Olympique de Marseille, la recherche d’un nouvel entraîneur bat son plein. Après le départ de Jean-Louis Gasset, le club phocéen cherche activement à insuffler un nouveau souffle à son équipe.

Parmi les nombreuses pistes explorées par les dirigeants de l’OM, celle menant à Paulo Fonseca semblait être la priorité, mais cette option s’éloigne, puisque le coach portugais se dirige vers l’AC Milan. Néanmoins, une nouvelle opportunité se dessine en Ligue 1 pour l’OM.

En effet, la situation de Franck Haise au RC Lens devient de plus en plus tendue. Au point où, selon L’Equipe, l’entraîneur lensois envisage sérieusement de partir cet été, en dépit d’un contrat le liant jusqu’en 2027 avec les Sang et Or . Son probable départ devrait s’inscrire dans une série de départs, sachant que le directeur général Arnaud Pouille est également proche de la sortie.

Ça bouge à Lens 😳🔴🟡



Arnaud Pouille a annoncé son possible départ aux salariés du club alors que Franck Haise veut aussi partir. 👋



Pierre Dreossi est le favori pour remplacer Pouille.



(L’Equipe) pic.twitter.com/2OmflFNnXI — Footballogue (@Footballogue) May 23, 2024

L’Olympique de Marseille reste à l’affût

Si cette situation inquiète les supporters lensois, elle pourrait être bénéfique à l’OM. Franck Haise, avec son parcours impressionnant à la tête de Lens, où il a instauré un jeu attractif et obtenu des résultats constants, apparaît comme un candidat de choix pour prendre les rênes de l’équipe phocéenne.

Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, aurait déjà entamé des discussions avec son entourage dès le mois d’avril. Ces discussions devraient s’intensifier cet été. Toutefois, malgré les opportunités qui se présentent, une année sabbatique ne serait pas à exclure pour Franck Haise.

Ce temps pourrait lui permettre de profiter davantage de sa famille et de se ressourcer avant de potentiellement revenir sur le devant de la scène. Cette option reste ouverte et pourrait influencer la décision finale quant à son avenir.