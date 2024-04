Arnaud Pouille veut frapper un gros coup pour le RC Lens

Arnaud Pouille prépare un gros coup en sourdine pour le Racing Club de Lens, alors que le club se prépare à connaître des mutations dans les jours à venir sur le plan administratif.

Lens va sa réorganisation interne

La fin de cette saison en Ligue 1 s’annonce intense et stressante pour le Racing Club de Lens. Les Sang et Or sortent de deux défaites de suite et compromettent leurs chances de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Une situation aussi favorisée par le mauvais casting de la direction sportive avec des recrutements qui n’ont pas forcément tenu leurs promesses.

Lens a d’ailleurs été très discret sur le marché de janvier. Pas satisfaits, les dirigeants ont entrepris une réorganisation au sein de l’administration. Ainsi, l’actuel directeur de la marque et des revenus du club, Benjamin Parrot, devrait être promu directeur général délégué en lieu et place d’Arnaud Pouille.

En retour, lui devrait devenir le nouveau président délégué du Racing Club de Lens. Mais là où Pouille entend bien frapper fort, c’est au niveau de la direction sportive.

Le gros coup signé Arnaud Pouille ?

Sur la sellette, Frédéric Hébert et Romain Peyrusqué ne devraient plus poursuivre l’aventure dans l’administration lensoise. Les deux hommes sont annoncés sur le départ pour céder la place à un grand monsieur du scouting français Il s’agit de Loïc Désiré, le responsable de recrutement du RC Strasbourg, selon le journaliste Walid Acherchour sur Winamax FC.

🚨 Info Winamax FC : Loïc Désiré (RC Strasbourg) en pole pour rejoindre le RC Lens pic.twitter.com/yUe3akBNDq — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) April 3, 2024

Réussir à dénicher Loïc Désiré au Racing Club de Lens serait une excellente opération pour Arnaud Pouille. Présenté comme l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1, Désiré aurait pu rejoindre l’Olympique Lyonnais, qui l’avait sondé en 2020 puis en fin de saison dernière. Il pourra apporter un gros coup de pouce au recrutement lensois afin de renforcer le groupe de Franck Haise pour la saison prochaine.