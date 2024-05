Coup de tonnerre au RC Lens : Franck Haise veut partir !

Alors que le mercato approche à grands pas, Franck Haise ne voudrait plus rester entraîneur du RC Lens.Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, le technicien français serait déterminé à quitter les Sang et Or cet été.

Un tout nouveau projet qui commence

Si Franck Haise veut partir du RC Lens, c’est en raison du possible départ d’Arnaud Pouille, directeur général du club, qui l’a annoncé à plusieurs salariés du club, selon L’Équipe. Face à cette annonce, le duo Haise et Pouille qui avait permis au RC Lens de jouer la Ligue des Champions pourrait se rompre.

Une possibilité à laquelle Franck Haise ne voudrait pas faire face et qui signalerait des envies de départ. C’est le président du RCL, qui se montre rarement, Joseph Oughourlian, qui aurait décidé de ne plus vouloir continuer avec l’actuel directeur général et pourrait choisir un autre directeur, dont le nom est déjà connu.

Qui pour remplacer Haise et Pouille ?

Alors que les deux figures représentant le succès des Lensois ces quatre dernières années sont sur le départ, le président lensois prévoit déjà de remplacer Arnaud Pouille. Avec pour ambition de recréer un nouveau projet, le remplaçant de l’actuel directeur général serait Pierre Dréossi, actuel directeur sportif du FC Metz et qui pourrait être grandement tenté par l’aventure lensoise.

Joseph Oughourlian s’est également occupé de Diego Lopez Gomez pour le recruter en tant que responsable du recrutement. Un poste similaire à ce qu’il avait lorsqu’il travaillait chez Les Girondins de Bordeaux. Pour ce qui est de Franck Haise, Julien Stephan est une piste crédible pour le remplacer.

L’actuel entraineur du Stade Rennais sort d’une saison décevante avec le club breton et pourrait rejoindre le nord de la France. L’avenir de Franck Haise reste flou, même si l’Olympique de Marseille ou encore l’OGC Nice sont intéressés par le profil de l’entraîneur.