Stade Rennais : Guéla Doué récompensé

Une très bonne nouvelle pour un joueur du Stade Rennais. Guéla Doué a été appelé avec la Côte d’Ivoire pour la prochaine trêve internationale.

Stade Rennais : Guéla Doué avec les Elephants

Pendant la prochaine trêve internationale, les yeux seront rivés sur l’Allemagne, où se disputera la 17ème édition du championnat d’Europe des nations. Dans le même temps, se joueront en Afrique les qualifications à la Coupe du Monde 2026.

Une échéance à laquelle participera Guéla Doué. Le jeune latéral droit du Stade Rennais a été retenu par Emerse Faé avec les Elephants pour disputer ces matchs. Une belle récompense pour celui qui avait connu sa première sélection et même son premier but il y a tout juste deux mois.

🚨 OFFICIEL : La liste de la Côte d’Ivoire pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ! 🇨🇮🐘



🆕 Mohamed Bamba (22 ans)

🆕 Evann Guessand (22 ans)

🆕 Mohamed Diomandé (22 ans)

🆕 Christopher Opéri (27 ans)

🆕 Emmanuel Latte Lath (25 ans) pic.twitter.com/SVZzMYwIam — Séléphanto Football 🇨🇮🐘 (@Selephanto) May 23, 2024

Une belle saison pour Guéla Doué

Pourtant pas le plus grand espoir du centre de formation du Stade Rennais, Guéla Doué a réussi à faire son trou avec les Rouge et Noir. Le frère de Désiré a bénéficié de l’arrivée de Julien Stéphan en tant qu’entraîneur, et a réussi a gagné sa confiance, au point de disputer 24 matchs de Ligue 1 cette saison.

Symbole de son nouveau statut, sa valeur marchande a explosé ces derniers mois. Evalué a 1 million d’euros sur Transfermarkt en décembre, il vaut aujourd’hui 7 millions. Le SRFC devra décider de sa situation, lui qui en fin de contrat en juin 2025.

Pendant cette trêve, Guéla Doué et ses coéquipiers accueilleront le Gabon (7 juin) et iront ensuite défier le Kenya (11 juin). Les Elephants sont pour l’instant premiers du groupe F avec 2 victoires en autant de rencontre.