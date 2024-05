Coupe de France : L’OL au grand complet contre le PSG, la compo

Le groupe de l’OL est dévoilé. Pierre Sage dispose de tout son effectif pour sa compo contre le PSG.

Ni suspendu ni blessé à l’OL face au PSG

L’OL est au grand complet pour affronter le PSG, samedi (21h) au stade Pierre Mauroy, en finale de la coupe de France. Il n’y a ni blessé ni suspendu dans le groupe lyonnais. Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma, Ernest Nuamah, Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico et Ainsley Maitland-Niles étaient pourtant sous la menace d’une suspension, lors des deux dernières journées du championnat.

Pierre Sage a su gérer les potentielles suspensions, pour arriver à la finale avec son équipe ten entier.Pour le déplacement à Lille, il a choisi 23 joueurs. Sans surprise, il a n’a pas convoqué Dejan Lovren, Sinaly Diomandé (défenseurs centraux), Johann Lepenant et Paul Akouokou (milieux défensifs).

Lucas Perri titulaire plutôt qu’Anthony Lopes

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, l’entraineur de l’OL n’a pas dévoilé le nom du gardien de but titulaire contre les Parisiens. Mais selon l’envoyé spécial d’Olympique et Lyonnais, c’est Lucas Perri qui sera aligné, plutôt qu’Anthony Lopes, le N°1 en Ligue 1. Pierre Sage lui avait déjà fait confiance en huitième, quarts et demi-finales. C’est donc le Brésilien qui a qualifié Lyon pour la finale.

En défense, le quatuor pressenti est : Clinton Mata, Jake O’Brien, Duje Caleta-Car, Nicolas Tagliafico. Dans l’entrejeu, Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Corentin Tolisso devaient être reconduit. Saïd Benrahma (à gauche), Ernest Nuamah (à droite) et Alexandre Lacazette (en pointe) forment le trio que Pierre Sage devrait aligner en attaque.

La compo probable de l’OL contre le PSG :

Gardien de but : L. Perri

Défenseurs : C. Mata, J. O’Brien, D. Caleta-Car, N. Tagliafico

Milieux de terrain : M. Caqueret, N. Matic et C. Tolisso

Attaquants : A. Lacazette (c), S. Benrahma, E. Nuamah

Remplaçants : A. Lopes, Maitland-Niles, O. Mangala, R. Cherki, M. Baldé, G. Orban, M. Fofana, S. Kumbedi, Henrique