Mercato LOSC : Jonathan David au cœur d’une grosse bataille en Serie A ?

Jonathan David fait actuellement l’objet d’une grande convoitise en Italie sur ce mercato. L’attaquant de Lille est courtisé par trois grands clubs de Serie A dont notamment le Milan AC, à fond derrière le Candien.

LOSC : Jonathan et sa belle saison en Ligue 1

Il formait le trio des Jonathan avec Ikoné et Bamba sur le front offensif du LOSC. Un trio formidable qui a fait trembler les défenses de Ligue 1, mais les deux autres sont partis du club laissant la responsabilité à Jonathan David de conduire le navire. Depuis, le Canadien assure et porte à lui seul l’attaque de Lille. Cette saison qui vient de s’achever, il l’a marqué de son empreinte avec une place de co-deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 réalisations.

C’est une performance impressionnante qui souligne son talent et sa capacité à être décisif devant le but. Ses performances ont contribué à aider le LOSC à s’assurer une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Avec une telle saison, Jonathan David a prouvé qu’il est un atout majeur pour son club et pourrait très bien s’adapter à n’importe quel championnat, dont la Serie A qui lui fait les yeux doux.

Trois cadors italiens s’intéressent à Jonathan David

L’attaquant de 24 ans présente un profil qui semble bien s’adapter au championnat italien, où le style de jeu est différent mais où son sens du but pourrait faire la différence. Selon Il Corriere dello Sport, David intéresse plusieurs clubs de Serie A. Selon la source, l’attaquant canadien de Lille est la cible du Milan AC, de l’AS Roma et de Naples. Il y a cependant également un intérêt de la part des clubs de Premier League.

Jonathan David, de son côté, a un contrat avec Lille jusqu’à l’été 2025. On note également que les clubs anglais peuvent proposer des salaires plus élevés que les italiens. Mais les Lombards semblent avoir un léger avantage en cas de signature de Paulo Fonseca pour devenir le nouvel entraîneur des Rossoneri. Le Portugais pourrait alors débarquer avec le joueur de 24 ans, auteur de 26 buts et 4 passes décisives en 47 apparitions toutes compétitions confondues. cette saison.