LOSC Mercato : Après Ikoné, la Fiorentina vise encore un Lillois

Publié par Timothée Jean le 01 juin 2022 à 03:05

LOSC Mercato : Après avoir recruté Jonathan Ikoné, la Fiorentina voudrait encore signer un autre joueur de Lille OSC cet été.

LOSC Mercato : La Fiorentina fonce aussi sur Zeki Celik

Désireux de révolutionner son effectif lors du prochain mercato estival, la Fiorentina se tourne une nouvelle fois vers le LOSC. Après avoir recruté Jonathan Ikoné lors du dernier mercato hivernal, un autre cadre de l’effectif lillois pourrait rejoindre la Viola dans les jours à venir. En effet, selon les dernières informations du journaliste Ekrem Konur, les dirigeants du club italien s’intéressent de très près à Zeki Celik.

Du haut de ses 25 ans, l’international turc sort d’une saison pleine sous les couleurs lilloises avec 40 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Et même si Jocelyn Gourvennec lui accorde toujours sa confiance, Zeki Celik est peut-être arrivé à une fin de cycle à Lille OSC. À une année de la fin de contrat expirant en juin 2023 avec les Dogues, le latéral droit est désormais en position de négocier son départ et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. La Fiorentina se serait rapidement positionnée pour le recruter et ses bonnes relations avec le LOSC pourraient faciliter son transfert. Mais pour s’offrir Zeki Celik, la Viola devra nécessairement mettre la main à la poche.

LOSC Mercato : Un chèque de 9 millions d'euros pour Zeki Celik

La source explique que la direction de la Fiorentina prépare une offre de 9 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur lillois. Une offre intéressante, suffisante pour boucler la signature de Zeki Celik ? Le doute persiste, car l’international turc accumule les prétendants du côté de l’Italie.

Après la Fiorentina et Naples, un nouveau prétendant vient de s’immiscer dans la bataille pour sa signature. Il s’agit de l’AS Rome. Selon les informations de Sky Sports Italia, les Romains s’intéressent aussi au défenseur lillois, ce qui risque de faire grimper les enchères pour sa signature. En quête de liquidités, le LOSC pourrait de ce fait toucher un joli chèque sur le probable départ de l’ancien joueur de Bursaspor.